작년 보험사기 1.2조 역대 최대… 車보험 49% ‘최다’

지난해 보험 사기 적발 금액이 역대 최대였다. 적발된 인원은 줄었지만 병원·보험업 종사자가 연루된 보험 사기가 늘면서 금융 당국은 기획조사를 준비 중이다.
31일 금융감독원에 따르면 작년 보험 사기 적발 금액은 1조1571억 원으로, 전년보다 0.6% 증가했다. 적발 인원은 10만5743명으로, 같은 기간 3.0% 감소했다. 적발 인원은 줄었지만 금액이 증가한 것을 두고 금감원은 “보험 사기 건당 금액이 커지는 고액화 양상을 보인다”고 분석했다.
자동차보험이 5724억 원(49.5%)으로 가장 많았고, 상해·질병보험 등이 4610억 원(39.8%)으로 뒤를 이었다. 사기 유형별로는 진단서를 위·변조해 보험금을 과장 청구하는 ‘사고 내용 조작’이 6350억 원(54.9%)으로 절반을 넘었다. 특히 병원에서 치료비를 과장 청구해 자동차보험금을 타 내는 사례가 전년 대비 582.5% 급증한 것으로 나타났다.
적발 인원 중에서는 회사원(23.0%)이 가장 많았고, 무직·일용직(12.1%), 주부(9.2%), 학생(4.7%) 등이 뒤를 이었다.
금감원은 병원 관계자나 보험업 종사자가 주도하는 보험 사기가 증가하는 만큼 내부자 제보 등을 토대로 기획 조사를 추진할 방침이다.
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