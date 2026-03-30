xAI 공동창업자 11명 ‘전원 퇴사’…머스크 ‘오른팔’도 떠났다

일론 머스크가 설립한 인공지능(AI) 스타트업 xAI의 초기 공동 창립 멤버 전원이 회사를 떠났다.
이 회사 AI 챗봇인 ‘그록’의 미성년자 성 착취 논란과 더불어 스페이스X와의 합병에서 비롯된 내부 인력의 사기 저하가 대거 인력 이탈로 이어졌다는 분석이 나온다.
29일(현지 시각) 비즈니스 인사이더에 따르면, xAI의 공동 창립자 중 한 명인 로스 노딘은 최근 xAI를 나왔다. 노딘은 28일경 자신의 엑스(X, 구 트위터)에서 퇴사를 암시하는 사진을 올리고 직원 인증 배지를 삭제했다.
미시간 공대를 졸업한 그는 테슬라 자율주행 팀에서 기술 프로그램 매니저를 담당하다 2023년 xAI 창립 멤버로 합류했다. 노딘은 그간 머스크의 ‘오른팔’ 역할을 수행한 인물이다. 회사 전반의 경영 계획과 전략을 수립하고, 이를 머스크에게 직접 보고하며 실행을 주도해 왔다.
노딘 뿐만 아니라 머스크와 xAI를 공동 창립한 11명의 핵심 인력도 모두 회사를 떠난 것으로 파악됐다. 특히 이 가운데 8명은 1월 이후 줄지어 퇴사한 것으로 나타났다.
● 잇단 논란에 ‘퇴사 러쉬’
지난해 9월경, xAI의 전·현직 직원 12명은 회사가 AI 설계 과정에서 의도적으로 도발적인 콘텐츠를 학습시켰고, 그록이 실제로 이런 콘텐츠를 생성했다고 폭로했다.
특히 지난 2월 스페이스X가 xAI를 전격 인수하는 과정에서 핵심 기술 인력이던 주요 창립 멤버들의 이탈이 가속화됐다. 머스크의 발언은 여기에 기름을 부었다. 그는 최근 자신의 SNS에 “xAI가 처음에 제대로 구축되지 않았으며, 현재 기초부터 다시 만들고 있다”고 밝혔다.
파이낸셜타임스의 IT 전문 매체 ‘더넥스트웹(TNW)’은 “회사 경영진이 스스로 제품이 실패했음을 인정하면 어떤 연구원들이 남겠느냐”라며 “xAI 공동 창업자의 이탈은 머스크가 운영한 다른 기업에서 그랬던 것과 동일한 패턴”이라고 지적했다.
실제로 이미 회사를 떠난 구오동 장, 지항 다이, 토비 폴렌 등은 모두 xAI의 핵심 기술 인력이었다. 지난 1월 회사를 떠난 마누엘 크로이스는 AI 모델의 사전 학습을 담당하던 연구원이다.
● 빈자리 메우는 머스크…‘시니어급’ 인재 12명 영입
xAI는 현재 약 2500억 달러(약 330조 원)의 기업 가치를 인정받아 막대한 자금력을 확보하고 있다. 그러나 시장 점유율 면에서는 오픈AI·앤스로픽 등 선두 주자들에 비해 뒤처져 있다는 평가를 받는다.
이에 머스크는 기존 멤버들의 공백을 메우기 위한 신규 채용에 나섰다. xAI는 최근 AI 코딩 기업 ‘커서(Cursor)’ 출신의 앤드류 밀리치와 제이슨 긴즈버그를 비롯해 약 12명의 시니어급 인재를 영입하며 조직 체질 개선에 박차를 가하고 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
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