‘피크닉 세트’ 하나만 있으면 소풍 먹거리 걱정 끝

[Food&Dining] 롯데백화점
롯데백화점이 봄철 미식 수요를 겨냥해 ‘롯데고메위크’를 열고 ‘경험형 미식’ 트렌드 선점에 나선다.
롯데고메위크는 이달 20일부터 4월 5일까지 롯데백화점·아울렛·몰 전점에서 운영하고 있다. 봄의 도래를 알리는 절기인 춘분에 시작하는 행사인 만큼 미식의 계절 봄을 주제로 백화점 안팎에서 즐길 수 있는 다양한 식음료(F&B) 콘텐츠를 선보인다.
먼저 ‘스타 셰프의 제철요리 클래스 청약 이벤트’를 진행한다. 선재스님, 최유강, 박가람 등 국내 F&B 트렌드를 이끄는 셰프 6인이 강사로 참여해 봄 제철 식재료와 레시피 등을 소개하는 특별 강좌를 마련했다. 추첨을 통해 선정된 당첨자는 재료비 1만 원을 내고 최정상 셰프들의 요리 미학을 직접 경험할 수 있다.
봄꽃 개화 시기를 공략한 야외 연계 프로모션도 강화한다. 석촌호수와 뚝섬한강공원 등 도심 유원지 인근에 위치한 9개 점포(본점, 잠실점, 건대스타시티점, 중동점, 구리점, 동래점, 울산점, 전주점, 창원점) 내 델리·베이커리 브랜드에서는 ‘피크닉 전용 세트’를 한정 판매한다.
김밥, 유부초밥, 포케볼 등 도시락 메뉴부터 그릭요거트볼, 에그타르트 등 한입 디저트까지 소풍에 어울리는 먹거리를 일회용기에 담아 1만∼2만 원대 가격에 선보인다. 또한 ‘피크닉 전용 세트’를 구매한 고객에게는 ‘고메위크 보랭백’을 선착순 증정한다. 장시간 이동에도 신선도를 유지할 수 있도록 보온·보랭 소재로 제작해 야외 활동의 편의성을 높였다.
3월 27일부터 4월 5일까지는 ‘와인위크’가 함께 이어진다. 피크닉 세트와 곁들이기 좋은 저도수 와인 등 인기 주류를 최대 80% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.
가볍고 산뜻한 과일 향으로 봄에 특히 선호도가 높은 ‘진트 훔브레이트 리슬링 투르크하임’ ‘소알에이루 그라니트’ 등의 화이트와인과 디저트 와인을 3만∼5만 원대에 특가 판매한다.
아울렛과 몰에서는 야외 공간을 무대로 한 ‘푸드트럭’ 이벤트가 열린다. 김해점에서는 매 주말(목∼일) ‘쉐이크쉑’이 푸드트럭 현장에서 즉석으로 구워내 풍미를 살린 버거 메뉴를 선보인다.
의왕점에서는 4월 3일부터 5일까지 ‘고든램지버거’ 푸드트럭이 운영되며 기흥점에서는 3월 20일부터 4월 5일까지 ‘명랑핫도그’ 푸드트럭이 고객을 맞이한다. 아울러 오픈런 대란을 일으키고 있는 베이커리도 함께 만나볼 수 있다.
김포공항점에서는 ‘베이글리스트’와 ‘라쿠르뜨서울’이, 김해점에서는 ‘시오팡야’가 팝업을 여는 등 인기 디저트 브랜드가 대거 나선다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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