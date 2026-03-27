요거트, 이젠 간식 아닌 ‘한 끼 식사’… 똑똑한 고객은 당-감미료 함께 본다

[Food&Dining] 매일유업
매일 바이오 무가당 플레인 시리즈
설탕-인공감미료 등 無첨가 요거트
건강 눈높이 맞춰 라인업 대폭 강화
요거트(요구르트)의 역할이 바뀌고 있다. 한때 가볍게 즐기는 영양 간식으로 여겨졌던 요거트가 이제는 식사 대용은 물론 다양한 요리에 활용되는 핵심 식재료로 자리 잡고 있다.
이러한 변화의 중심에는 대한민국 발효유 판매 1위로 요거트 시장을 이끄는 매일유업의 ‘매일 바이오’가 있다. 매일유업은 최근 더욱 꼼꼼해진 소비자의 입맛과 영양 기준에 맞춰 그릭요거트 무가당 플레인 라인업을 대폭 강화했다.
플레인 요거트 선택 시 ‘무가당’ 표기 확인해야
소비자들이 가장 많이 찾는 제품은 단연 ‘플레인’이다. 하지만 플레인 요거트 제품 중에는 단맛을 더하기 위해 설탕이나 감미료를 첨가한 경우가 있어 ‘무가당’ 표기 등 제품 정보를 꼼꼼히 살펴봐야 한다.
매일유업 ‘매일 바이오 그릭요거트 무가당 플레인’ 시리즈는 설탕이나 인공감미료를 일절 넣지 않은 제품이다. 오직 우유 유래 당(유당) 외에는 첨가물이 없는 달지 않은 플레인 그릭요거트다. 매일유업은 매일 바이오 그릭요거트 시리즈의 인기에 힘입어 올해 단백질과 식이섬유를 더욱 강화한 ‘그릭요거트 Delight 무가당 플레인’과 지방 함량을 줄인 ‘그릭요거트 무가당 플레인 저지방’을 출시했다.
그릭요거트 Delight 무가당 플레인은 80g 용량 한 컵에 단백질 6g이 함유된 고단백 제품으로 식이섬유(3g)는 바나나 1.3개 분량을 담았다. 그릭요거트 무가당 플레인 저지방은 400g 대용량 한 통에 무려 28g의 단백질을 담아냈으며 식이섬유는 바나나 6.5개 분량(16.9g)을 함유했다. 기존 무가당 플레인 대비 칼로리는 100g당 70㎉로 대폭 낮췄고 지방 함량 또한 기존 4.8g(9%)에서 1.9g(4%)으로 절반 이상 줄였다. 지방 섭취를 최소화하면서 고단백 식단을 유지하려는 이들에게 최적의 선택지다. 두 제품 모두 유당을 제거한 ‘락토프리’를 적용해 유제품 섭취가 불편한 사람도 편하게 먹을 수 있으며 세계에서 가장 많이 연구된 LGG 유산균을 함유했다.
현재 매일 바이오 그릭요거트는 무가당 플레인, 달콤한 맛을 더한 플레인, 드링크 타입까지 다양한 라인업으로 제품을 운영하고 있다. 무가당 플레인은 용량별로 80g, 150g, 400g, 800g으로 나눠 필요에 따라 선택할 수 있다. 여기에 제형을 부드럽게 만든 드링크 타입의 무가당 플레인(710㎖)과 최근 출시한 무가당 플레인 저지방, Delight 무가당 플레인까지 7종의 무가당 플레인 제품을 운영 중이다.
그릭요거트의 부드럽고 달콤한 맛을 즐기고 싶은 소비자들을 위한 플레인(150g, 400g), Delight 플레인·바나나(80g)도 있다. 또한 부드러운 제형으로 마시거나 샐러드 등에 뿌려 먹기 좋은 형태인 드링크 플레인·바나나(190㎖, 710㎖) 제품과 파우치 타입으로 편의성을 높인 to go 플레인·허니(120g) 제품도 있다. 매일유업은 무가당 플레인 제품 외에도 소비자의 다양한 기호를 반영해 딸기와 복숭아 맛의 과일 요거트 대용량(400g) 신제품도 선보였다. 기존 소용량 위주의 과일 요거트 시장을 온 가족이 즐길 수 있는 대용량 제품으로 확장하겠다는 전략이다. 총상금 1000만 원 ‘100인의 레시피 챌린저스’ 모집
매일유업은 그릭요거트 식문화를 더욱 확산시키기 위해 총상금 1000만 원 규모의 ‘매일 바이오 그릭요거트 100인의 레시피 챌린저스’ 이벤트를 진행한다. 나만의 건강한 그릭요거트 활용법을 가진 사람이라면 누구나 참여 가능하다. 매일 바이오 그릭요거트 무가당 플레인 제품으로 자신만의 레시피를 선보인 사진이나 영상을 촬영한 후 4월 5일까지 매일유업 공식 인스타그램(@freshmaeil) 프로필 링크를 통해 응모하면 된다. 선정된 100명의 챌린저스 중 우수한 레시피를 선보인 상위 6명에게는 △1위 300만 원(1명) △2위 각 200만 원(2명) △3위 각 100만 원(3명)의 상금이 수여된다.
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