‘세련美’ 방풍 재킷… 걸치기만 해도 정상 인증샷 주인공으로

[Leisure& DA스페셜]레드페이스
정통 아웃도어 브랜드 레드페이스가 변덕스러운 봄 날씨를 막아주는 기능성에 세련된 스타일을 더한 ‘여성 콘트라 재킷’ 라인업을 선보였다. 이번 신제품은 산 정상에서의 인증 사진은 물론 일상복으로도 손색없는 ‘옴니 패션’ 트렌드를 반영한 것이 특징이다.
두 가지 스타일의 재킷은 브랜드 자체 개발 소재인 ‘콘트라텍스 윈드 프로’를 적용해 강력한 방풍 기능과 투습력을 자랑한다. 능선의 차가운 바람은 차단하고 운동 중에 발생하는 열기는 빠르게 배출해 쾌적함을 유지해 준다.
이처럼 두 상품은 베이스가 되는 기능성은 동일하지만 디테일과 핏을 풀어내는 방식에서 각각 다른 매력을 보여준다.
스포티한 무드의 ‘블루종 핏’… 콘트라 액티브 스타 우먼 재킷
‘콘트라 액티브 스타 우먼 재킷’은 활동적이고 에너제틱한 무드를 선호하는 이들에게 제격이다. 어깨부터 밑단까지 일자로 떨어지는 실루엣으로 캐주얼한 느낌을 주며 양쪽 밑단의 내장 스트링을 조이면 볼륨감 있는 ‘블루종 핏’으로 연출할 수 있다.
스포티한 매력의 ‘빅 지퍼 플러’는 야외 활동 시 편리한 지퍼 조작을 돕고 등과 겨드랑이의 메시 디테일은 열 배출을 원활하게 해 하루 종일 쾌적함을 유지해 준다. 베이지, 핑크, 카키, 버건디 등 봄꽃처럼 화사한 컬러로 구성됐다.
실용적 디테일의 ‘어번 유틸리티룩’… 콘트라 에이블우먼 재킷
‘콘트라 에이블우먼 재킷’은 아웃도어의 실용성을 일상의 세련된 스타일로 풀어낸 ‘어번 유틸리티’ 감성의 제품이다. 전면 지퍼를 덮어주는 이중 덮개와 스냅 버튼 디자인으로 방풍 기능을 높이면서도 깔끔하고 모던한 실루엣을 완성했다. 가슴 부위까지 이어지는 긴 지퍼 포켓은 감각적인 고프코어 무드를 자아낸다.
인체공학적 입체 패턴 설계로 움직임이 편안하며 넉넉한 ‘컴포트 핏’ 덕분에 청바지나 슬랙스 등 일상복과도 잘 어우러진다. 상황에 따라 후드를 떼어 내면 더욱 모던한 칼라 재킷으로 연출할 수 있다. 블랙, 체리, 머스타드, 핑크 등 4가지 색으로 구성됐다.
레드페이스 관계자는 “이번 신상품은 독보적인 아웃도어 기능성에 스포티함과 어번 유틸리티라는 서로 다른 두 매력을 입힌 라인업”이라며 “자신의 라이프스타일에 맞는 아이템으로 산행부터 도심의 일상까지 다채로운 봄 패션을 즐겨보시길 바란다”라고 전했다.
조선희 기자 hee3110@donga.com
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