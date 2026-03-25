이규호 코오롱 부회장, APEC 보건의료 민관협력 논의

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이규호 코오롱그룹 부회장(사진)이 24일 서울신라호텔에서 보건복지부 고위 관계자들과 올해 아시아태평양경제협력체(APEC) 기업인자문위원회(ABAC)에서 다뤄질 보건의료 의제를 공유하고 글로벌 민관 협력 방안을 논의했다.

코오롱그룹은 “지난해 신설된 ABAC 바이오헬스케어 워킹그룹(BHWG) 의장을 맡은 이 부회장이 복지부 관계자들을 만나 지난해 거둔 성과를 설명하고 민간 보건 전문가들과의 논의 결과를 담아 도출한 내용을 전달했다”고 이날 밝혔다.

이 부회장이 전달한 ‘더 스마트하고 포용적인 보건의료를 위한 ABAC 로드맵’에는 데이터와 바이오테크, 인공지능(AI)을 통한 의료 혁신, 형평성과 접근성을 보장하는 지속가능 보건의료 시스템 등을 달성하기 위한 방향성 등이 담겼다고 회사 측은 덧붙였다.

#코오롱그룹#이규호#기업인자문위원회#지속가능보건의료#바이오헬스케어
이원주 기자 takeoff@donga.com
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