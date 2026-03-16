엘로이랩, 오뚜기에 AI 이물선별기 확대 구축 … “스타트업 혁신 기술이 대기업 표준으로”
동아경제
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오뚜기상미식품에 ‘초분광 AI 이물선별기’ 3호기 납품 완료
인공지능(AI) 기반 초분광 검사솔루션 소프트웨어 기업 엘로이랩(ELROILAB)이 종합식품기업 ㈜오뚜기의 계열사인 오뚜기 상미식품의 건조야채 (라면 플레이크 등) 제조 라인에 자사의 ‘AI 초분광 이물선별기’를 확대 적용했다고 16일 밝혔다.
이번 추가 도입(3호기)은 엘로이랩의 AI 초분광 기술이 까다로운 라면 플레이크 제조 공정에서 압도적인 이물 검출 성능을 입증한 결과다. 건조된 파, 버섯, 당근 등 다양한 원물이 섞이는 플레이크 공정 특성상, 원물과 색상이 비슷하거나 크기가 작은 연질 이물(비닐, 얇은 플라스틱 등)이 유입될 경우 기존의 육안 검사나 일반 카메라 비전 장비로는 이를 구별해 내기가 매우 어렵다.
엘로이랩의 AI 초분광 이물선별기는 빛의 파장 대역을 수백 개로 잘게 쪼개어 물질의 고유한 화학적 성분까지 분석하는 초분광(Hyperspectral) 기술과 AI 딥러닝을 결합했다. 이를 통해 원물과 완전히 동일한 색상을 띤 비닐이나 엑스레이(X-ray)를 투과해 버리는 얇은 플라스틱 조각까지 높은 정확도로 찾아낸다.
오뚜기 상미식품은 엘로이랩의 솔루션 도입 후 이물 검출률이 획기적으로 향상됨에 따라, 선제적이고 완벽한 품질 관리를 위해 솔루션 적용 라인을 추가로 확장했다. 육안 검사 의존도를 낮춰 생산 라인의 병목 현상을 해결하고 공정 효율성을 극대화하는 동시에, 소비자가 안심하고 먹을 수 있는 최고 수준의 식품 안전성을 확보하게 된 것이다.
엘로이랩 관계자는 “사람의 눈이나 기존 장비로는 구분이 불가능한 동일 색상의 연질 이물까지 완벽하게 검출하는 AI 초분광 기술로 식품안전을 완성하는 것이 엘로이랩의 목표”라며 “까다롭고 높은 품질 기준을 가진 오뚜기 상미식품으로부터 기술력을 재차 인정받은 만큼, 앞으로도 식품업계의 무결점 제조 공정을 이끄는 핵심 파트너로 자리매김하겠다”고 강조했다.
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