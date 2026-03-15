유통단계 좁힌 국외별미, 트레이더스 직수입 특별전 첫선

16일부터 일주일간 전국 지점서 특정 카드 결제 시 최대 25% 감면
북미 만다린부터 유럽산 유지류까지 대륙별 대표 품목 30여 종 구성
지난해 수입품 매출 16% 증가 기록하며 분기 단위 정례화 결정
현지 박람회 통한 직접 조달로 가격 낮추고 희소성 높은 신제품 수급
창고형 할인매장 트레이더스 홀세일 클럽(이하 트레이더스)이 국외에서 직접 들여온 상품들을 합리적인 가격에 제공하는 글로벌 해외소싱 페스타를 처음으로 진행한다.
이번 행사는 3월 16일부터 22일까지 전국 매장에서 실시되며, 삼성카드로 결제하는 이용객에게 가격 혜택을 부여한다. 트레이더스는 그간 축적한 국외 조달 역량을 바탕으로 매장에서만 접할 수 있는 품목과 가격을 제시할 방침이다. 행사 기간 중 유럽, 아메리카, 아시아 등지에서 직접 수입한 30여 종의 상품을 할인 판매한다.
신선식품군에서는 미국산 헤일로스 만다린이 대표적이다. 해당 품목은 높은 당도와 산미로 알려진 북미 유명 브랜드로, 트레이더스가 대형 유통업체 중 단독으로 직접 들여오고 있다. 스페인산 순종 듀록 냉동 대패모둠은 식감이 뛰어난 품종을 발굴해 개발한 상품이다. 최근 수입육에 대한 수요가 3년 연속 늘어난 흐름을 반영해 품질과 원가 우위를 동시에 확보했다고 한다.
가공식품과 디저트 분야도 보강했다. 포르투갈산 올리브오일과 멕시코산 아보카도오일 등 유지류를 비롯해 일본 현지 제조사가 봄 한정으로 생산하는 말차맛 초콜릿 모찌를 단독 수급했다. 또한 그리스산 피넛버터 웨이퍼 스틱 등 평소 국내에서 접하기 어려운 국외 간식류를 최대 25% 낮춘 가격에 내놓는다.
트레이더스는 상품의 차별화를 위해 국외 조달 비중을 꾸준히 높여왔다. 구매 담당자가 직접 전 세계 박람회와 생산지를 방문해 우수 브랜드를 발굴하고, 신규 공급선을 확보해 가격 안정성을 높이는 방식이다. 이러한 전략에 힘입어 지난해 트레이더스의 국외 조달 상품 매출은 전년보다 16.2% 증가하며 시장의 선호도를 증명했다.
성장세에 발맞춰 트레이더스는 이번 특별전을 시작으로 관련 행사를 매 분기 1회씩 정례화할 계획이다. 기존 인기 품목은 물론 신규 도입 상품을 지속적으로 노출해 직수입 제품의 인지도를 높인다는 구상이다.
이마트 국외조달 관계자는 이번 행사가 회사의 조달 경쟁력을 바탕으로 전 세계의 다양한 물품을 소개하기 위해 마련됐다고 설명했다. 향후에도 유통 구조를 단순화한 소싱 능력을 강화해 소비자들에게 실질적인 혜택이 돌아가도록 노력하겠다고 덧붙였다.
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