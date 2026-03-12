포스코청암재단, 한국유학장학증서 수여식 및 졸업 환송식 개최… 올해 19명 선발

제22회 한국유학장학증서 수여식 및 졸업 환송식
포스코청암재단은 12일 서울 강남구 포스코센터에서 제22회 한국유학장학증서 수여식 및 졸업 환송식을 개최했다. 새롭게 선발된 장학생들에게 장학증서를 수여하고 학업을 마친 졸업 장학생들의 새로운 출발을 축하했다. 올해 선발된 포스코한국유학장학생은 19명이다.
올해부터 아시아 넘어 장학생 대상 국가 확대
2005년부터 562명에 약 230억 원 지원
포스코한국유학장학은 재단이 지난 2005년부터 진행한 글로벌 장학사업이다. 해외 우수인재들이 국내 대학원에서 석·박사 과정을 이수할 수 있도록 학비와 생활비 등을 지원한다. 20여년간 외국인 장학생 총 562명을 지원했다. 누적 지원 금액은 약 230억 원 규모다.
특히 올해 신규 장학생은 기존 아시아권 중심에서 벗어나 선발 대상 국가를 전 세계 27개국으로 확대했다는 점에서 의미가 크다고 재단 측은 강조했다. 미국과 영국, 독일 등 미주·유럽 지역을 비롯해 브라질 등 중남미, 말레이시아, 베트남, 인도네시아 등 아시아 지역 출신 장학생으로 구성됐다고 한다.
선발된 장학생들은 서울대와 고려대, 연세대, 포스텍, 한국학중앙연구원 한국학대학원, KDI국제정책대학원 등 국내 주요 대학원에서 생명과학, 공학, 행정학, 한국학 등 다양한 분야 학업과 연구를 이어갈 예정이다. 서로 다른 문화와 전공 배경을 가진 장학생들은 한국에서 학업과 교류를 통해 견문을 넓히고 전문성을 키워갈 것으로 재단은 기대하고 있다.
이번 장학증서 수여식 및 환송식은 새롭게 선발된 장학생들을 환영하는 동시에 무사히 학업을 마친 장학생들의 새로운 여정을 응원하기 위해 마련됐다고 한다. 졸업 장학생 중 일부는 박사학위 취득 후 포스트닥(Post-doc) 연구원으로 연구를 이어간다. 논문을 마무리하기 위해 한 학기를 추가 재학하는 인원도 있다.
재단 관계자는 “앞으로도 장학생들이 안정적인 환경에서 학업에 전념할 수 있도록 지원을 이어갈 것”이라며 “장학사업을 통해 형성된 글로벌 인재 네트워크가 장기적으로 이어질 수 있도록 다양한 교류 프로그램을 운영할 계획”이라고 말했다.
한편 포스코는 창업이념인 창의존중, 인재중시, 봉사정신 등에 대한 국민적 관심과 참여를 확산시켜 국가 발전에 이바지하기 위해 포스코청암상을 운영해 왔다. 지난달 제20회 수상자를 선정하고 내달 22일 포스코센터에서 시상식을 개최할 예정이다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0