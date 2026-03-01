[단신]롯데百, 상반기 신입사원 모집… 27일까지 접수 外

롯데백화점이 2026년 상반기(1∼6월) 신입사원 채용을 실시한다고 9일 밝혔다. 롯데백화점은 청년들이 미래를 스스로 결정하라는 의미에서 ‘메이크 유어 넥스트[ ]’라는 슬로건을 올해 새로 도입했다. 모집 분야는 영업·MD, 마케팅 등 2개 직무다. 1차 심사에서는 직무 관련 경험과 역량을 담은 포트폴리오를, 2차 심사에서는 현장 오디션으로 직무수행 능력 등을 평가한다. 지원서는 27일까지 롯데그룹 채용 홈페이지로 제출하면 된다. 채용 규모는 두 자릿수.
■ BBQ ‘아이러브 아프리카’ 누적 기부액 26억
제너시스BBQ그룹이 사회공헌 프로그램 ‘아이러브 아프리카’를 통해 2018년부터 2025년 말까지 아프리카 취약계층을 위해 8년간 총 26억 원을 기부했다고 9일 밝혔다. 아이러브아프리카는 아프리카 전문 국제구호개발 비정부기구(NGO) 사단법인 아이러브아프리카와 함께 진행하는 지원 활동이다. BBQ는 고객이 치킨 1마리를 주문할 때마다 본사와 가맹점이 각각 10원씩, 총 20원을 적립하는 매칭펀드 방식으로 기금을 조성하고 있다.
