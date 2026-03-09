팟팟스튜디오, 소상공인 위한 영상제작 플랫폼 출시 …“영상 제작도 이제 구독 시대”

영상 콘텐츠 마케팅의 진입 장벽을 허물 구독형 영상 제작 플랫폼 ‘팟팟스튜디오’가 지난 9일 정식 출범을 알렸다. 대형 브랜드에 비해 콘텐츠 제작 역량이 부족했던 소상공인과 중소기업을 위해 맞춤형 제작 및 관리 솔루션을 제공하는 것이 핵심이다.
팟팟스튜디오는 영상 제작비를 12개월간 나누어 내는 분납제를 시행해 중소 규모 브랜드의 진입 장벽을 낮췄다. 또한 일회성 제작에 그치지 않고 구독 기간 동안 매달 애프터 케어 서비스를 지원함으로써 콘텐츠의 생명력을 높였다. 사후 서비스로는 SNS 피드용 콘텐츠 제작부터 AI 영상 제작, 광고 매체 테스트까지 지원해 실질적인 마케팅 성과로 이어지도록 돕는다.
구독 상품은 고객의 요구에 따라 △매장과 제품의 생동감을 담는 ‘실사형’ △효율적인 ‘AI형’ △전문적인 기획이 가미된 ‘BIZ형’ 플랜을 운영한다. 홈페이지를 통해 구독 절차를 한눈에 파악할 수 있으며, 다양한 샘플 영상을 미리 확인할 수 있어 맞춤형 상담이 용이하다.
플랫폼 관계자는 “영상 제작의 중요성은 인지하면서도 비용과 관리 문제로 망설이던 분들을 위해 콘텐츠 관리까지 통합 지원하는 서비스를 고안했다”며 “합리적인 비용과 체계적인 프로세스로 영상 제작 시장의 새로운 변화를 선도하겠다”고 강조했다.
