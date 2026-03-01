배터리 3사, 전기차 넘어 ESS-로봇 경쟁

내주 개막 ‘인터배터리’ 총출동
LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 배터리 3사는 11∼13일 서울 강남구 코엑스에서 열리는 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’에 참가해 차세대 배터리 기술과 신시장 전략을 공개한다고 2일 밝혔다. 올해 인터배터리에서는 기업들이 전기차(EV)뿐만 아니라 인공지능(AI) 데이터센터용 에너지저장장치(ESS), 로봇, 드론 등과 관련된 미래 기술을 선보이는 것이 특징이다.
차세대 기술-신시장 전략 공개
LG에너지솔루션은 국내 전력 인프라에 최적화한 ESS 솔루션인 ‘JF2 DC 링크 5.0’을 전시한다. 5월부터 본격 생산에 들어가는 해당 솔루션은 LG에너지솔루션의 리튬인산철(LFP) 배터리인 JF2를 기반으로 제작된다. 화재 안전성을 강화하고 설치 및 운용의 효율성을 높였다고 회사는 강조했다. LG에너지솔루션은 또 성장 잠재력이 높은 로보틱스 및 드론 영역에서도 자사 배터리가 탑재된 사례를 소개한다. LG전자의 홈로봇 ‘LG 클로이드’와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티(Carti)100’ 등을 전시할 예정이다.
삼성SDI는 AI 데이터센터의 전력 공백을 최소화시키는 초고출력 배터리를 전면에 내세운다. 대표적으로 각형 배터리 ‘U8A1’을 기반으로 한 무정전 전원장치(UPS)와 고출력·고용량 원통형 배터리를 적용한 배터리백업유닛(BBU) 솔루션 등을 선보인다. ESS용 일체형 배터리 솔루션인 ‘삼성배터리박스(SBB)’도 선보인다. 아울러 내년 양산 목표인 전고체 배터리가 로봇에 탑재된 ‘피지컬 AI’ 사례도 소개할 예정이다.
SK온은 ESS를 중점 사업으로 내세운다. 높은 에너지 밀도를 자랑하는 LFP 파우치형 배터리와 안정성을 강화한 컨테이너형 ESS 솔루션을 선보인다. 로봇 분야에서는 니켈 함량이 높아 에너지 밀도가 높은 하이니켈 삼원계 배터리 기반의 현대위아 물류로봇(AMR)을 전시한다. 이 로봇은 현대자동차그룹 메타플랜트 아메리카(HMGMA) 등 산업 현장에 활용되고 있다.
