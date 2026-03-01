흔들림 없이 탄탄하게!… 하루를 잡아주는 건강 밸런스

일정에 쫓기는 직장인부터 강도 높은 훈련을 반복하는 스포츠 선수, 장시간 책상 앞에 머물며 집중력을 유지해야 하는 수험생까지, 피로가 쌓이기 쉬운 환경에서 건강을 꾸준히 관리하기란 결코 간단하지 않다. 불규칙한 식사와 잦은 외식, 충분하지 않은 휴식은 몸의 균형을 무너뜨리고 그 여파는 곧 컨디션 저하로 이어진다. 숨 가쁘게 돌아가는 생활일수록 건강 관리는 복잡하지 않아야 한다. 매일 반복되는 일상 속에서 무리 없이 이어갈 수 있는 쉽고 현실적인 건강 관리법이 필요하다. 라이트스타트 올인원은 바로 이런 고민에서 출발했다. 과도한 에너지 소모로 흐트러지기 쉬운 영양 밸런스를 고려해, 매일 놓치기 쉬운 필수 영양 성분들을 안정적으로 섭취할 수 있는 건강 루틴을 제안한다.
하루 단 2포로 완성하는 건강 솔루션
라이트스타트 올인원의 핵심은 집약과 효율이다. 포라이프의 대표 건강기능식품 5가지를 하나로 구성한 올인원 타입으로, 여러 제품을 따로 챙길 필요 없이 하루 2포 섭취만으로도 필요한 주요 영양소를 고루 섭취할 수 있도록 설계했다.
상피 세포의 성장과 발달을 돕는 비타민 A, 체내 에너지 생성과 대사에 관여하는 비타민 B군, 항산화 작용을 통해 세포 보호에 기여하는 비타민 C·E, 칼슘과 인의 흡수를 도와 뼈 형성과 유지에 도움을 주는 비타민 D, 정상적인 혈액 응고에 관여하는 비타민 K까지, 14가지 비타민을 균형 있게 담았다. 또한 칼슘·마그네슘·철·아연·구리·셀렌·요오드·망간·크롬 9가지 미네랄 성분을 함께 구성해 뼈 건강과 신경·근육 기능, 정상적인 면역 기능 유지에도 도움을 준다.
특히 주목할 부분은 EPA 및 DHA 함유 유지 성분인 오메가3다. 기존 라이트스타트 종합비타민미네랄에 오메가3를 추가해 영양 설계를 한층 꼼꼼하게 보완했다. 체내 흡수율을 고려한 rTG 형태의 오메가3가 혈중 중성 지질 개선과 혈행 개선을 돕고, 건조한 눈으로 인한 불편 완화에 효과적이다. 단순히 성분을 나열하는 데 그치지 않고, 하루에 필요한 영양 성분들이 효율적으로 작용하도록 맞춤 설계했다는 점이 인상적이다.
휴대성과 안전성 역시 놓치지 않았다. 별도의 소분 없이 1포씩 섭취할 수 있도록 개별 파우치로 구성해 편의성을 높였다. 언제 어디서든 주머니나 가방에 넣어 다니며 간편하게 영양을 챙길 수 있다. 또한 빛과 습기로부터 캡슐을 보호하는 불투명 포장지를 적용해 보다 안정적인 보관이 가능하다. 국내 기준에 맞춘 제조 공정 역시 직접적으로 섭취하는 제품에 요구되는 신뢰를 뒷받침한다.
라이트스타트 올인원 (RiteStart All-in-One)
종합비타민과 미네랄, EPA 및 DHA 함유 유지 성분으로 구성된 건강기능식품. 1포마다 20가지 비타민 & 미네랄 1캡슐, 항산화 작용과 세포 보호를 위한 정제 2정, 정상적인 면역 기능을 위한 1캡슐, 칼슘 & 마그네슘 정제 1정, rTG 오메가3 1캡슐 총 6개가 담겼다.
