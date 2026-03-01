올봄 옷장을 책임질 패션 팔레트 3

다가올 컬러 트렌드를 읽고 싶다면 프라다 런웨이를 보면 된다. 어떤 색이든 ‘입고 싶게’ 만드는 재주가 있는 브랜드니까. 2026 S/S 쇼에도 다채로운 색이 쏟아졌지만, 시선을 붙잡은 건 시트러스 과즙이 뚝 떨어질 듯한 라임 컬러의 보트넥 톱과 플리츠스커트 실루엣 드레스였다. 솔직히 라임은 일상에서 소화하기 쉬운 컬러는 아니다. 색이 주는 에너지가 부담스럽다면 가방이나 슈즈처럼 작은 아이템으로 가볍게 시도해볼 것. 좀 더 쿨하게 연출하고 싶다면 오프화이트나 그레이, 네이비처럼 차분한 베이스에 라임을 한 방울만 얹는 게 정답이다.
Blush Pink
블러시 핑크는 ‘여성스러운 컬러’라는 말이 가장 잘 어울리는 색이다. 올봄에도 예외 없이 니트부터 재킷까지 다양한 아이템에 스며들어 런웨이를 고르게 물들였다. 중요한 건 컬러 자체보다 어떻게 스타일링하느냐다. 블러시 핑크는 톤에 따라 무드가 달라진다. 아이스 블루, 라일락, 버터옐로 같은 파스텔컬러와 매치하면 부드럽고 사랑스러운 느낌이 나며, 마젠타 핑크나 버건디처럼 더 짙은 톤과 겹쳐 입으면 클래식한 분위기로 이어진다. 가장 쉬운 방법은 데님과의 조합. 라이트 데님은 산뜻하게, 다크 데님은 대비감 있게 연출하면 실패가 없다.
Rich Purple
2026년 봄에는 퍼플이 한층 더 업그레이드된 얼굴로 돌아왔다. 더 깊은 톤, 빈티지 무드를 머금은 농도 짙은 퍼플이 포인트다. 1980년대의 글래머러스한 기운에 클래식한 고급미를 한 스푼 얹은 듯해, 럭셔리하면서도 유쾌한 분위기를 동시에 연출한다. 발렌티노, 버버리, 끌로에 등 주요 런웨이에서도 존재감을 확실히 드러냈다. 머리부터 발끝까지 컬러를 통일한 룩으로 완성해도 좋고, 잔잔한 패턴을 섞어도 의외로 우아하게 잘 어울린다. 일상에서 무리 없이 스타일링하고 싶다면 샌드, 토프, 베이지 같은 뉴트럴 컬러와 매치해 톤을 눌러볼 것. 선명한 옐로를 더하면 룩이 훨씬 경쾌하게 살아난다.
