경제
부영그룹 재단, 외국인 유학생 102명에 4억800만 원 장학금 수여
동아일보
업데이트
2026-02-26 15:37
2026년 2월 26일 15시 37분
입력
2026-02-26 15:28
2026년 2월 26일 15시 28분
임유나 기자
부영그룹 우정교육문화재단은 26일 2026년 1학기 외국인 장학금 수여식을 열고 32개국 외국인 유학생 102명에게 장학금 4억800만 원을 전달했다고 같은 날 밝혔다. 이날까지 45개국 2847명의 유학생에게 지급된 누적 장학금은 112억 원이다. 이중근 부영그룹 회장이 설립한 재단은 매년 두 차례 국내 대학에 재학 중인 외국인 유학생에게 장학금을 지급한다.
임유나 기자 imyou@donga.com
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
李 “北, 南에 매우 적대적 언사…오랜 감정 일순간에 없앨순 없어”
2
“남편 암 눈치챘던 애견, 이번엔 내 가슴 쿡쿡…유방암 발견”
3
노태악 중앙선관위원장 후임에 천대엽 대법관 내정
4
中텐센트 AI, 작업수정 5차례 지시했더니 “개XX” 욕설 내놔
5
與지도부 일각 “계양을로 이사한 송영길 성급했다”
6
BTS 정국, 심야에 취중 라방…“답답하고 짜증나” 불만 쏟아내
7
강남3구·용산 집값 떨어졌다…다주택자 매물 하락 거래
8
K팝 걸그룹에 손등 키스…룰라가 반색한 아이돌 누구?
9
국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위
10
국힘 중진들 장동혁에 쓴소리…윤상현 “속죄 세리머니 필요”
1
국힘 지지율 10%대 추락…TK서도 동률, 全연령대 민주 우위
2
김정은 “한국 유화적 태도는 기만극…동족서 영원히 배제”
3
李 “인천공항서 지방공항 가려면 ‘김포’ 거쳐야…시간 너무 걸려”
4
한미동맹 잇단 엇박자… 야외 기동훈련도 공개 이견
5
李 “저도 꽤 큰 개미였다…정치 그만두면 주식시장 복귀”
6
“2살때 농지 취득 정원오 조사하라” vs “자경의무 없던 시절”
7
[송평인 칼럼]‘빙그레 엄벌’ 판사와 ‘울먹이는 앵그리버드’ 판사
8
與, 위헌논란 법왜곡죄 막판 부랴부랴 수정…본회의 상정
9
추미애 “법왜곡죄 위헌이라 왜곡말라…엿장수 판결 두고 못봐”
10
서울 구청장 예비후보, 민주 35명 등록-국힘은 13명 그쳐
