“알바 대학생에 반값 등록금 지원”… 상미당홀딩스, 장학생 모집

상미당홀딩스는 행복한재단과 함께 청년들을 지원하는 ‘상미당 행복한 장학금’ 장학생을 모집한다고 25일 밝혔다.
상미당 행복한 장학금은 허영인 회장의 뜻에 따라 2012년부터 이어져 온 대표 사회공헌 프로그램으로, 대학생들의 경제적 부담을 완화하고 안정적인 학업 환경을 지원하기 위해 마련됐다. 지금까지 총 2927명에게 약 52억 원의 장학금을 전달했다.
이번 학기 선발 인원은 총 150명으로, 2억7000만 원을 지원할 예정이다. 최종 선발된 장학생에게는 교육부가 공시한 한 학기 평균 등록금의 50%에 해당하는 1인당 180만 원의 장학금이 지급된다. 향후 상미당홀딩스 및 계열사 공채 지원 시 서류전형 가점 혜택도 제공된다.
장학생 선발은 매장 근무 대학생 부문과 외부 장학생 부문으로 나뉜다. 매장 근무 대학생 부문에서는 공고일 기준 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌 등 상미당홀딩스 계열 브랜드 매장에서 근무 중인 대학생 아르바이트생을 대상으로 총 120명을 선발한다.
매장 근무 기간이 연속 180시간 이상이며, 학자금 지원 구간 6구간 이내 대학생으로 2026년 1학기 기준 교육부 인가 학과 과정에 입학·재학·복학 예정인 경우 지원할 수 있다. 내달 11일 오후 5시까지 상미당홀딩스 홈페이지 팝업창 또는 채용 시스템을 통해 신청하면 된다.
외부 장학생 부문은 한국장학재단 학자금 지원 구간 3구간 이내 대학생을 대상으로 총 30명을 선발한다. 신청은 내달 12일까지 한국장학재단 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
