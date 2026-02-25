LH, 강서구 국회대로 인근 6000세대 도시공공주택 예정지구 지정

강서 국회대로 인근 도심 공공주택 복합지구 예정지구 위치도.LH
한국토지주택공사(LH)는 서울 강서구 화곡동에 5973세대 규모의 도시 공공주택 복합지구를 예정지구로 지정했다고 25일 밝혔다. LH가 추진 중인 도시 공공주택 복합사업 중 가장 큰 규모다.

강서 국회대로 인근 도시공공주택 복합지구는 면적 24만310㎡에 5973호의 주택을 공급하는 대규모 사업이다. 위치는 서울 강서구 화곡동 883-3번지 일원이며 지하철 2호선과 5호선이 만나는 까치산역과 인접해 대중교통 접근성이 우수하다. 현재 국회대로는 지하차도 건설과 상부공원화 사업이 진행 중으로 함께 시너지 효과를 낼 것으로 예상된다.

목동과도 인접해 있어 교통 편의성이 뛰어나고, 도심 내에 위치하면서도 쾌적한 주거환경과 양호한 교육환경을 갖춘 지역이다. LH는 이 사업이 서울의 주택 공급 부족을 해결하고 주택시장 안정에 기여할 것으로 기대하고 있다.

예정지구 지정일인 25일부터 1년 이내에 동의율 확보 절차가 진행된다. 사업을 추진하려면 토지소유자 수의 3분의 2 이상과 토지 면적의 2분의 1 이상 동의를 받아야 한다. LH는 주민 간담회와 컨설팅을 통해 주민들과의 소통을 강화하며 동의율 확보에 집중할 계획이다. 동의율 확보가 완료되면 중앙도시계획위원회와 중앙토지수용위원회 심의를 거쳐 본 지구지정 절차가 마무리될 예정이다.

박현근 LH 수도권정비사업특별본부장은 “예정지구로 지정된 강서 국회대로 인근 도시공공주택 복합지구는 서울 주택공급에 중요한 역할을 할 사업”이라면서 “조속히 본 지구지정이 이루어질 수 있도록 주민 간담회 및 컨설팅 등을 통해 소통을 강화하고 동의율 확보에 최선을 다하겠다”고 말했다.

황소영 기자 fangso@donga.com
