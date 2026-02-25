숙박업 바가지 한번만 걸려도 영업정지…성수기 요금 사전공지 의무화

앞으로 호텔, 에어비앤비 등 숙박업체는 성수기, 주말 등 시기별 최고 요금을 사전에 공개해야 한다. 음식점, 호텔 등이 표시된 가격보다 비싼 ‘바가지’를 씌우면 한 번 적발돼도 영업정지를 내리는 ‘원스트라이크 아웃’이 적용된다.
정부는 25일 청와대에서 열린 국가관광전략회의에서 이 같은 내용의 ‘바가지요금 근절대책’을 발표했다. 최근 BTS 공연을 앞두고 부산에서 호텔, 모텔의 숙박요금이 평소의 최대 7.5배까지 치솟는 등 바가지 요금으로 인한 소비자 불만이 커지자 정부가 대책을 내놓았다.
이재명 대통령은 “관광은 단순히 상품을 판매하는 것이 아닌, 누군가의 소중한 추억을 함께 만드는 문화산업”이라며 “가장 경계해야 하는 것이 여행객의 발길을 돌리게 하는 부당행위”라고 지적했다. 이어 “바가지요금이나 과도한 호객행위는 지역경제의 큰 피해를 주는 악질적 횡포로, 반드시 뿌리를 뽑아야 한다”고 주문했다.
정부는 숙박업체들이 성수기와 비성수기, 주말과 평일 등 시기별로 가격 상한을 정해 지방자치단체에 사전에 신고하는 ‘바가지 안심가격제도’를 도입한다. 정부가 연내 관련 법을 개정하면 숙박협회 등 업계를 중심으로 자율적 가이드라인을 만들어 개별 업체가 지나치게 높은 상한 요금을 정하지 못하게 유도하는 방식이다. 소비자는 숙박예약플랫폼이나 숙박업체 홈페이지에서 최고 요금을 확인할 수 있다.
한편 수도권에 편중된 관광 수요를 지방으로 분산하기 위해 정부는 지방공항으로 입국 관문을 넓혀 외국인 관광 거점으로 만들기로 했다. 지방공항 전용 국제항공 운수권을 설정해 노선 배분을 추진한다. 김해·청주공항 슬롯을 확대될 경 우 인바운드(외국인의 국내 관광) 노선을 우선 배정한다.
댓글 0