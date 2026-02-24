LG화학, 조화순 신임 이사회 의장 선임… 사외이사 의장체제 가동

이사회 독립·투명성 강화… “지배구조 개선 일환”
LG화학은 24일 이사회를 열고 조화순 사외이사를 이사회 의장으로 선임했다고 밝혔다. 사외이사가 LG화학 이사회 의장에 선임된 것은 이번이 처음이다. 보다 투명하고 책임 있는 의사결정을 위한 지배구조 개선의 일환이라고 강조했다.
첫 여성·사외이사 의장
연내 이사회·주주 소통 확대 방안 마련
이번 결정으로 LG화학은 이사회 의장과 대표이사를 분리하게 됐다. LG화학 측은 이사회 독립성과 경영 투명성이 더욱 강화될 것으로 기대하고 있다.
첫 여성·사외이사 의장으로 선임된 조화순 의장은 향후 이사회에 상정할 안건을 결정하고 이사회를 소집해 회의를 진행하게 된다. 이사들 사이에서 의견을 조율하는 조정자 역할도 맡는다.
지난 2022년 3월부터 사외이사로 활동해 온 조화순 의장은 연세대 정치외교학 교수이면서 한국과학기술한림원 정책학부 정회원으로 과학기술 정책과 미래 거버넌스 관련 기업 경영 자문을 수행해 왔다.
LG화학 관계자는 “조 의장이 글로벌 통상정책과 경제 및 산업 전반의 트렌드에 정통한 사업전략 자문 경험, 관련 학문적 식견을 바탕으로 균형 잡힌 시각에서 이사회를 이끌 것으로 기대한다”고 설명했다.
LG화학 이사회는 주주가치 제고를 위한 소통 방안도 한층 강화하기로 했다. 독립적인 이사회의 책임과 역할 확대에 맞춰 경영진과 투자자 중심 주주 소통을 넘어 사외이사를 포함한 이사회와 주주간 거버넌스 미팅 등 구체적인 소통 방안을 올해까지 마련한다는 계획이다.
조화순 LG화학 의장은 “투명한 지배구조에 기반한 책임 있는 의사결정과 건설적인 소통을 통한 이사회 운영으로 주주 기대에 부응할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
한편 LG화학은 지난 2021년 ESG위원회 및 내부거래위원회를 설치한 데 이어 작년에는 보상위원회를 추가로 신설하는 등 총 6개 위원회 체계를 운영하고 있다. 경영위원회를 제외한 모든 위원회는 관련 전문성을 갖춘 사외이사를 위원장으로 선임해 이사회 감독 기능과 책임성을 강화하고 있다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0