입점 컨설팅-무료 배송… 미니 브랜드 크게 키우는 ‘상생 채널’

롯데홈쇼핑(대표 김재겸)은 상생을 경영의 핵심 가치로 삼고 중소 협력사와의 동반 성장 모델을 체계화해 왔다. 파트너사의 채널 입점부터 콘텐츠 제작 마케팅, 자금 지원 등 실질적인 도움을 통해 업계를 대표하는 상생 채널로 자리 잡고 있다. 중기 전용 채널을 제외한 홈쇼핑사 중 가장 높은 중소기업 상품 편성 비중 70%를 유지하고 있으며 수수료 우대 방송 ‘상생하우스’를 통해 입점 문턱을 획기적으로 낮췄다.
2013년부터 판로 확대에 어려움을 겪는 중소기업의 성장을 돕기 위해 입점 컨설팅, 수수료 혜택까지 제공하는 상생방송을 운영하고 있다. △방송 수수료 우대 △상품 소개 영상 제작 지원 △상품 출고 시 무료 배송 △상품권 경품 등 혜택을 강화해 왔다. 현재까지 약 400개 사가 참여했으며 방송 횟수는 2400회 이상, 누적 주문 건수는 80만 건에 달한다. 상생방송을 계기로 해외까지 진출한 지역 맛집부터 매출액이 2배 이상 신장한 소상공인까지 다양한 성공 사례를 배출하고 있다.
롯데홈쇼핑은 유통업계 최초로 상생방송 입점을 위한 파트너사 품질관리 교육을 진행하고 숏폼 무료 제작을 지원하는 등 실질적인 지원을 확대하고 있다. 중소기업 상품을 활용한 숏폼 영상을 무료로 제작해 롯데홈쇼핑 앱에서 홍보하고 있으며 라이브커머스 입점도 지원하고 있다. 또한 식품, 생활용품을 제조하는 소상공인을 넘어 헬스케어, 이미용 등 카테고리 확장을 위해 지난해 4월부터 상생하우스에 입점할 업체를 자체 공개 모집하고 있다. 지난해 24개 중소기업을 선정한 가운데 웨어러블 숙면 기기 ‘슬리피솔’ 등 우수한 기술력을 갖췄으나 판로 확보에 어려움을 겪고 있는 업체를 다수 발굴했다.
슬리피솔 수면밴드는 부산에 위치한 창립 9년 차 헬스케어 스타트업 ㈜리솔의 대표 상품이다. 현대인의 약 80%가 겪는 수면 부족과 불균형, 스트레스, 불안 증상 완화에 도움을 주는 수면 유도 기기로 국내 유명 대학병원 신경정신과 연구팀의 임상시험을 통해 성능과 효과를 입증했다. 리솔은 2021년부터 슬립테크 시장에 본격 진출했으나 자사 몰과 일부 온라인 플랫폼 중심의 제한적인 유통 구조로 인해 판로 확대에 어려움을 겪어왔다. 전환점은 롯데홈쇼핑 상생하우스를 통한 TV홈쇼핑 방송이었다. 특히 최초 론칭을 이례적으로 ‘새벽 시간대’에 편성한 전략이 주효했다. 수면 장애로 인해 실제로 잠을 이루지 못한 채 TV를 시청하는 고객층이 집중되는 시간대를 공략한 맞춤형 편성이었다. 단순한 상품 노출을 넘어 ‘가장 필요한 순간에 만나는 상품’이라는 점이 공감대를 형성하며 구매로 이어졌다. 초기 흥행에 성공하며 정규 편성으로 확대해 누적 매출 1억5000만 원을 기록했다. 입점 전 대비 매출도 300% 이상 신장했다. 새벽 시간대라는 차별화된 편성과 타깃 고객의 생활 패턴을 정밀하게 고려한 전략이 실질적인 성과로 이어졌다. 리솔 관계자는 “롯데홈쇼핑 상생하우스를 통해 TV홈쇼핑에 진출하면서 그동안 제한적이었던 유통 구조를 넘어 본격적인 판로 확대의 전기를 마련했다”며 “맞춤형 편성과 체계적인 지원을 바탕으로 브랜드 인지도와 매출이 동반 성장하는 의미 있는 기회가 됐다”고 말했다.
이 외에도 미백, 주름 기능성을 인증받은 ‘K가디언스 씨씨크림’은 TV홈쇼핑인 롯데홈쇼핑 상생하우스를 통해 첫선을 보였다. 입점 문턱이 높을 것이라 생각했지만 실제로는 합리적인 수수료와 여러 회차 방송 지원을 받을 수 있었다. 지난해 6월 상생 하우스 방송 이후 입소문을 타며 T커머스로도 방송 편성이 확대됐다. 입점 이후 매출이 2배 이상 성장하는 견인 효과를 거뒀으며, 이후 K-뷰티 열풍에 힘입어 해외까지 판로를 확장할 계획이다.
롯데홈쇼핑은 향후 상생하우스를 거점으로 중소기업의 상품 발굴, 육성, 확장으로 이어지는 단계별 성장 체계를 한층 고도화해 나갈 계획이다. 유망 기업을 선제적으로 발굴해 초기 기획 단계부터 공동 개발을 추진하고 데이터 기반 상품 분석과 채널별 맞춤 전략을 접목해 시장 안착 가능성과 성장 속도를 동시에 높일 방침이다. 또한 TV, 모바일 등을 연계한 멀티 채널 운영을 강화해 협력사의 브랜드 인지도 제고와 매출 확대를 지원하고 우수 사례는 정규 편성 및 장기 파트너십으로 확대해 안정적인 성과 창출 구조를 구축할 예정이다.
