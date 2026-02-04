프로브랜드, 베트남 다낭 템하이산에 PROTECH V1 파일럿 도입 계약 체결

AI 기반 F&B 데이터 솔루션 기업 ㈜프로브랜드(ProBrand)가 베트남 다낭에서 태림홀딩스가 운영하는 프리미엄 해산물 전문 브랜드 템하이산(Thèm Hải Sản)과 자사 솔루션 PROTECH V1을 도입하는 테스트 파일럿 매장 계약을 체결했다고 밝혔다.
템하이산은 다낭 현지에서는 ‘검증된 해산물 맛집’, ‘연예인들이 찾는 레스토랑’으로 알려진 매장이다.
국내외 유명 가수, 개그맨, 스포츠 선수 등 다수의 연예인과 인플루언서들이 다낭 방문 시 즐겨 찾는 곳으로 알려져 있으며, 최근에는 구독자 약 120만 명 규모의 글로벌 인플루언서가 소개하면서 한국 관광객뿐 아니라 글로벌 여행객들의 방문이 꾸준히 이어지고 있다.
PROTECH V1은 외식 및 리테일 브랜드를 대상으로 한 AI 기반 매출·운영 분석 솔루션으로 매장 매출 데이터, 시간대별 판매 흐름, 메뉴 반응도, 운영 효율 지표 등을 통합 분석해 의사결정에 필요한 인사이트를 제공하는 것이 핵심이다. 특히 브랜드 본사 관점에서는 매장 관리와 확산 전략 수립에, 개별 매장 관점에서는 매출 구조 개선과 운영 최적화에 활용될 수 있도록 설계됐다.
프로브랜드 측은 이번 파일럿을 통해 △해외 매장 환경에서의 데이터 수집·분석 안정성 △현지 소비 패턴 반영 가능성 △실사용 환경에서의 솔루션 적용성 등을 중점적으로 검증할 계획이다. 이를 통해 PROTECH V1의 기능 고도화와 글로벌 시장 확장에 필요한 실증 데이터를 확보한다는 전략이다.
프로브랜드 남현CEO는 “이번 파일럿 계약은 단순한 솔루션 공급이 아닌, 실제 매장 운영 환경에서 PROTECH의 실효성을 검증하는 중요한 단계”라며 “향후 해외 F&B 시장에서도 데이터 기반 브랜드 운영이 가능하다는 점을 입증해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 프로브랜드는 AI와 데이터 기술을 통해 외식·리테일 산업의 의사결정 구조를 혁신하는 것을 목표로 하고 있으며, 이번 다낭 템하이산 파일럿을 시작으로 글로벌 테스트베드 및 해외 레퍼런스 매장 확대를 단계적으로 추진할 계획이다.
