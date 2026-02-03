피엠인터내셔널코리아, ‘소비자중심경영’ 인증 획득… “공정한 기업문화 확대”

여의도 본사서 소비자중심경영(CCM) 현판식 개최
피엠인터내셔널코리아는 서울 여의도 본사 로비에서 소비자중심경영(CCM, Consumer Centered Management) 인증 현판식을 열고, 고객 신뢰 강화를 위한 경영 실천 의지를 다졌다고 3일 밝혔다.
회원직접판매 업계 세 번째 CCM 인증 기업 등극
고객 중심 경영 내재화와 직원 실천 의지 강조
PMIK는 지난해 12월 CCM 인증을 취득한 이후, 이번 현판식을 통해 그 의미를 다시금 확인하고 전 임직원이 고객 중심 가치 실현에 동참하겠다는 다짐을 공유했다고 한다.
이번 인증으로 PMIK는 암웨이, 애터미에 이어 회원직접판매 업계에서 세 번째로 CCM 인증을 획득한 기업이 됐다. 회사 측은 앞으로도 소비자 만족을 중심에 두고 지속 가능한 경영 체계를 강화해 나가겠다고 설명했다.
CCM 인증은 한국소비자원이 운영하고 공정거래위원회가 부여하는 국가 공인 제도로, 기업의 활동이 소비자 관점에서 체계적으로 이루어지고 있는지를 평가해 선정한다. 인증을 획득한 기업은 공정거래위원회가 정한 CCM 인증마크를 사용할 수 있다.
오상준 대표는 “이번 현판식은 PMIK가 소비자 신뢰를 핵심 경영가치로 삼고 있음을 보여주는 중요한 계기다. 고객 중심 경영이 일회성이 아닌 기업 문화로 자리잡도록 노력하겠다”고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0