2026년 대한민국 대표브랜드, 내 손으로 결정한다

소비자조사, 오는 12일까지 공식 홈페이지서 진행
UHD TV, 로봇청소기, 스마트워치 등 다양한 경품 제공
제정 21주년을 맞이한 ‘2026 대한민국 대표브랜드 대상’ 소비자조사가 지난 30일부터 오는 12일까지 실시되고 있다.
동아닷컴, 한경닷컴, iMBC가 공동으로 주최하고 동아일보, 한국경제신문이 후원하는 ‘대한민국 대표브랜드 대상’은 지난 21년 동안 소비자들이 직접 설문에 참여하여 최고의 브랜드를 선정함으로써 공신력 있는 브랜드 행사로 평가받아 왔다. 이번 조사에서는 부문별 브랜드 최초상기도, 인지도, 선호도, 충성도 등 다양한 평가항목이 조사되며, 이를 바탕으로 고유의 분석시스템을 통해 MBI(Master Brand Index) 지수를 산출하여 대표브랜드가 선정된다.
대한민국 대표브랜드 대상 소비자조사는 국내에 주소지를 두고 있는 국민은 누구나 참여할 수 있다. 조사 참여자들에게는 추첨을 통해 UHD TV, 로봇청소기, 스마트워치, 에어프라이어, 스마트밴드, 무선이어폰, 배달어플 상품권, 케익교환권, 영화관람권, 치킨교환권, 컬쳐랜드상품권, 커피교환권 등 다양한 경품이 지급된다.
오는 12일까지 공식홈페이지를 통해 참여할 수 있는 소비자조사에는 기업체, 지방자치단체, 공공기관을 아우르는 다양한 브랜드들이 소비자들의 엄중한 평가를 기다리고 있다.
댓글 0