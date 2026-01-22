법무법인 광장, ‘중대재해 대응센터’ 확대 개편

법무법인 광장은 중대재해 사건에 대한 종합적인 원스톱 대응체계를 구축하기 위해 지난해 12월부터 ‘산업안전·중대재해팀’을 ‘중대재해 대응센터’로 확대 개편했다고 22일 밝혔다.
중대재해 대응센터는 중대산업재해 및 중대시민재해 발생 시 수사 대응, 행정 제재 대응, 재판 대응, 사전 예방 컨설팅 등을 아우르는 원스톱 토탈(One-Stop Total) 서비스를 제공한다. 유관 기관 출신 전문가들과 포렌식 전문 인력이 유기적으로 협업하는 신속한 전략적 대응체계를 구축하고 있다. 대검찰청 공판송무부장, 대구지방검찰청 검사장, 법무부 기획조정실장 등을 역임한 김후곤 센터장이 총괄한다.
광장은 대응 역량을 강화하기 위해 수원지검 공공수사부 부장검사였던 허훈 변호사, 대전지검 서산지청 부장검사였던 차호동 변호사를 새롭게 영입했다고 밝혔다. 고용노동부 장관을 역임한 안경덕 고문을 중심으로 기존 중대재해팀의 설동근·이상현·송현석 변호사 등도 함께 참여한다.
김후곤 센터장은 “중대재해 사건은 형사 책임, 행정 제재, 기업 경영 리스크가 복합적으로 얽혀 있는 분야인 만큼 단편적인 대응이 아니라 초기부터 종합적이고 전략적인 접근이 필수적”이라고 말했다. 그는 이어 “광장의 중대재해 대응센터는 이전의 성과를 바탕으로 각 분야 전문가들의 유기적 협업을 통해 기업이 직면한 중대재해 리스크에 대해 실질적인 해결책을 제시하는 조직으로 자리매김할 것”이라고 말했다.
댓글 0