망고클라우드, LG AI연구원의 AI모델 엑사원(EXAONE) 사업 파트너십 체결

AI 전문 기업 망고클라우드(대표 백진성)는 LG AI연구원의 AI 모델 엑사원(EXAONE)에 대한 파트너십을 체결했다고 지난 21일 밝혔다.
엑사원은 일반 자연어 처리 능력과 고차원 추론 능력을 하나로 통합한 국내 최초 하이브리드 AI 모델로써, 에이전틱 AI 구현의 핵심 기반인 지시 이행 능력과 장문 이해, 에이전트 행동 실행 능력 등 다양한 영역에서 글로벌 최고 수준의 성능을 기록하며 실제 서비스 환경에 즉시 활용이 가능한 모델이다.
망고클라우드는 이번 파트너십 체결을 통해, 자사 생성형 AI 서비스 ‘헤이망고(HeyMango)’ 내 엑사원을 탑재해 고난도 분야(수학·과학·컴퓨터 프로그래밍 등)에서 활용할 수 있도록 제공할 계획이다.
특히, 헤이망고의 실시간 정형·비정형 데이터 전처리, 검색 증강 생성(RAG) 등의 다양한 기능과 엑사원의 높은 성능을 활용해 AI가 필요한 산업 현장에 빠르게 도입할 수 있을 것으로 기대한다.
이와 관련해, 망고클라우드 관계자는 “이번 LG AI연구원의 엑사원 파트너십은 AI 산업에서 혁신적인 가치를 창출할 수 있는 중요한 성과이고, LG AI연구원의 높은 기술력과 자사의 생성형 AI 서비스 헤이망고를 접목해 효과를 낼 것임을 확신한다”라며 “AI 도입이 필요한 산업 현장에 빠르게 제공할 수 있는 서비스를 지속적으로 제공해, AI를 통한 생산성 향상에 이바지할 것”이라고 밝혔다.
