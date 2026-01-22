투썸플레이스, 태극당과 만났다… 설 선물세트 출시

디저트 카페 투썸플레이스가 다가오는 설 명절을 맞아 서울에서 가장 오래된 빵집 태극당과 협업해 선물 세트를 선보인다고 22일 밝혔다.
투썸플레이스는 지난 추석 큰 호응을 얻었던 태극당 협업 제품을 설 명절용으로 확대했다. 투썸플레이스의 베스트셀러 커피를 엄선한 기프트 세트도 더했다. 고물가 시대 속 가격 부담은 낮추고, 선물의 완성도는 높였다는 설명이다.
태극당과 두 번째 협업 제품인 ‘투썸플레이스 X 태극당 전병&쿠키 세트’는 태극당의 시그니처인 우리쌀 전병 3종(파래, 전통, 흑임자)과 투썸플레이스의 베스트셀러 쿠키 3종(초콜릿 피칸 사블레, 글루텐 프리 아몬드 코코넛 튀일, 아몬드 크랜베리 쿠키)를 함께 구성했다. 세대와 상관없이 누구에게나 선물하기 좋으며, 패키지에는 청색과 적색의 전통적인 컬러 조합을 적용해 명절 분위기를 더했다.
함께 선보이는 커피 기프트 라인업은 실속형 소비 성향을 반영해 인기 커피를 중심으로 구성했다. ‘투썸 머그 기프트 세트’는 투썸의 신규 로고가 적용된 화이트 머그에 에이리스트 스틱커피와 핸드드립 커피를 함께 구성해 일상 속에서 간편하게 즐길 수 있다. ‘투썸 베스트 커피 기프트 세트’는 에이리스트 스틱커피를 비롯해 블랙그라운드와 아로마노트 등 투썸의 대표 블렌딩 핸드드립 커피를 한데 담았다.
투썸플레이스 설 선물 세트는 전국 투썸플레이스 매장에서 판매되며 매장별 판매 여부는 상이하다.
