유니클로, 패션 크리에이터 100명 선발… “누구나 지원 가능”

글로벌 패션 브랜드 유니클로가 자사의 제품으로 스타일링 콘텐츠를 제작하는 패션 크리에이터 ‘유니클로 스타일힌터’ 2기를 모집한다고 22일 밝혔다.
스타일힌터 2기 신청 응모는 이달 23일부터 내달 1일까지이며, 총 모집인원은 100명이다. 최종 합격자는 내달 12일 발표될 예정이다. 본격적인 활동은 3월부터 8월까지다.
지원자들은 나이와 성별에 관계없이 모집하는 일반 부문과 KIDS & BABY 부문 중 선택해 지원할 수 있다. 선발된 인원에게는 매월 소정의 활동비가 지급된다. 유니클로가 주관하는 여러 온·오프라인 행사에 참석할 수 있는 기회 등 다양한 혜택도 주어진다.
스타일힌터로 선발되면 유니클로의 패션 스타일 검색 어플리케이션 ‘스타일힌트’를 기반으로 활동하게 된다. 유니클로 제품을 활용해 스타일링 콘텐츠를 제작하고 해당 어플리케이션 및 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 스타일 노하우를 공유한다.
보다 자세한 내용은 한국 유니클로 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.
한편 스타일힌트는 유니클로가 자체 개발한 패션 스타일 검색 앱으로, 국내에는 2024년 5월 공식 런칭했다. 이용자는 스타일힌트에 업로드한 스타일 사진을 기반으로 자신에게 어울리는 유니클로 제품을 추천받을 수 있으며, 해시태그 검색과 제품 태그 기능, 온라인 스토어 연동을 통해 스타일 탐색부터 구매까지 일괄 지원한다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0