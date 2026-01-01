‘호빵도 혼자 먹는 시대’… 삼립호빵, 밥호빵 출시로 인기 이어가

[Food&Dining] 삼립
1인 가구 겨냥 소포장-고품질 전략
호빵에 밥 채운 ‘뜨끈밥빵’ 2종 출시
“바쁠때 식사 메뉴로도 좋다” 호평
삼립의 ‘1개 포장 호빵’이 출시 50일 만에 200만 봉 판매를 돌파했다. 1개 포장 호빵은 기존에 묶음으로만 판매되던 삼립호빵을 낱개 1개로 구성해 편의점에 선보인 제품이다. 오랜 시간 사랑받아 온 스테디셀러 3종(단팥·야채·피자)과 ‘K-푸드’ 콘셉트로 한식의 풍미를 살린 식사용 김치만두호빵 등 총 4종이다.
이번 성과는 급증하는 1인 가구의 라이프스타일을 반영한 소포장·간편식 트렌드 전략이 주효했던 것으로 풀이된다. 특히 삼립의 특허기술 ‘호찜팩’을 적용해 편의점에서 구매 후 바로 데워도 갓 쪄낸 듯 촉촉한 식감을 유지한 점이 소비자들의 큰 호응을 얻었다. 소비자들 사이에서는 ‘낱개라 남을 걱정 없어 좋다’ ‘퇴근길 가벼운 한 끼 식사로 제격’이라는 긍정적인 반응이 이어지고 있다.
제품 인기에 힘입어 이번 시즌 삼립호빵의 편의점 채널 판매량(낱개 기준)은 전년 동기 대비 약 53% 상승했다.
최근 1인 가구 증가와 간편식 트렌드가 본격화되면서 삼립은 삼립호빵에 밥을 채워 간식과 경계를 허문 ‘뜨끈밥빵’ 2종도 선보였다.
통계청 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 1인 가구의 식료품 구매 항목 가운데 즉석밥·즉석면류 등 간편 조리 식품의 소비 비중이 지속적으로 확대되고 있는 것으로 나타났다. 이에 따라 편의점을 중심으로 간단한 조리만으로 한 끼 식사를 대신할 수 있는 제품들에 대한 관심도 높아지고 있다.
뜨끈밥빵은 편의점에서 ‘밥을 먹을까, 빵을 먹을까’를 고민하는 소비자들의 일상적인 선택의 순간에서 출발한 이색 제품이다. 닭갈비·찜닭 등 요리를 담은 호빵, 1인 가구를 위한 1개 포장 호빵 등을 선보이며 호빵을 즐기는 다양한 방법을 제시해온 삼립은 이번에 한국인의 주식인 밥을 그대로 담아 더욱 든든한 한 끼 식사를 제안한다. 전자레인지로 간편하게 데우기만 하면 따뜻한 밥과 호빵을 동시에 즐길 수 있다.
제품은 특허받은 토종 유산균과 쌀 추출물을 혼합해 개발한 ‘발효미종 알파’를 적용해 쫄깃한 빵 식감을 구현했다. 속 재료로는 젊은 층의 선호도가 높은 치즈김치볶음밥, 참치마요비빔밥을 넣었다. 김치볶음밥에 모차렐라 치즈와 김을 넣어 매콤한 감칠맛을 살린 ‘뜨끈밥빵 치즈김볶밥빵’, 참치마요밥에 홍고추마요 소스로 은은한 매콤함을 더한 ‘뜨끈밥빵 핫참치마요밥빵’ 등 2종으로 해당 제품은 편의점, 온라인 채널에서 냉장 제품으로 만나볼 수 있다.
소비자 반응도 긍정적이다. “호빵 속에 밥이 들어 있을 거라 생각해본 적 없는데 이색적이면서도 익숙한 맛이다” “바쁠 때 간단하면서도 든든하게 먹기 좋다” 등 다양한 후기가 이어지고 있다.
삼립 관계자는 “편의점에서 간편하게 식사를 해결하는 소비자들이 늘어나면서 삼립호빵을 ‘식사 메뉴’로 즐길 수 있도록 개발했다. 앞으로도 소비자의 라이프스타일 변화에 발맞춰 호빵의 새로운 가능성을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.
