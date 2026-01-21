레드포스PC방 “재창업 비율 60%” …점주 10명 중 6명이 다시 선택한 이유는?

PC방 창업 시장에서 재창업 비율은 브랜드 신뢰도를 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 레드포스 PC방(레드포스PC 아레나)은 내부 데이터 집계 기준 재창업 비중이 60%를 기록하고 있다고 전했다.
현재 레드포스 PC방은 전국 120호점 돌파를 앞두고 있으며, 아시아 1호점 개점도 준비중이다. 해당 브랜드는 최근 e스포츠 분야에서 빠른 성장세를 보이고 있는 프로 e스포츠 구단 농심 레드포스와 누적 1,000여 개 이상의 PC방 오픈 경험을 보유한 PC방 창업 컨설팅 기업 비엔엠컴퍼니가 함께 운영하고 있다.
e스포츠 콘텐츠 기획 및 운영 노하우를 보유한 구단과 상권 분석·매장 설계·운영 컨설팅 등 PC방 창업 전반에 대한 실무 경험을 축적한 전문 기업이 협업 구조를 이룬 것이 레드포스 PC방의 특징이다.
레드포스 PC방 측은 로열티를 무상으로 제공하는 등 창업 및 재창업 과정에서 점주가 가장 부담을 느끼는 고정비 구조를 근본적으로 낮추고 있다고 강조했다. 이 같은 운영 방식은 실제 점주 만족도를 높임과 동시에 재창업 비중 증가로 이어지고 있다는 점에서 프랜차이즈 경쟁력을 보여주는 지표로 평가된다는 설명이다.
이와 함께 레드포스 PC방은 △점주 베트남 상생 워크샵 △배홍동 750박스 지원 △린도 초콜릿 4만개 전 매장 공급 등 주요 식음료 물자 지원을 정기적으로 진행하며, 운영 부담 완화와 매출 활성화를 꾀하고 있다.
서희원 비엔엠컴퍼니 대표는 “현재 레드포스 PC방 점주 10명 중 6명이 추가 매장 오픈을 선택하고 있다는 점은 본사에 대한 신뢰와 운영 모델의 경쟁력을 보여주는 의미 있는 결과라고 생각한다”며 “점주들이 다시 선택해 준다는 사실 자체가 무엇보다 감사하다”고 말했다.
이어 “현재 840여 명의 점주 및 예비 점주가 참여하는 공식 오픈채팅방을 운영 중이다. 운영 이슈와 현장 의견을 실시간으로 공유하고, 임직원들 역시 수시로 점주들과 직접 소통하며 24시간 매장을 책임지는 점주들의 입장을 깊이 이해하려 노력하고 있다”며 “앞으로도 성과와 기회를 투명하게 공유하고, 점주와 본사가 함께 성장하는 구조를 지속적으로 만들어가는 것이 레드포스 PC방의 핵심 방향”이라고 밝혔다.
끝으로 서 대표는 “레드포스 PC방의 2026년은 한 단계 더 도약하는 성장의 해가 될 것이다. 농심 레드포스와 함께 베트남 출자를 준비하고 있으며, 아시아 1호점인 베트남 호치민 현지 매장 오픈도 임박한 상황“이라며 “국내에서 검증된 운영 모델과 브랜드 경쟁력을 기반으로, 해외 시장에서도 점주와 함께 성장하는 구조를 안정적으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.
