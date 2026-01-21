유니클로, 英 디자이너 클레어 웨이트 켈러 협업 ‘C 컬렉션’ 내달 6일 출시

글로벌 패션 브랜드 유니클로가 영국의 유명 패션 디자이너 클레어 웨이트 켈러가 디자인한 ‘UNIQLO:C 컬렉션’의 최신 라인업을 내달 6일 출시한다고 21일 밝혔다.
일상 속 다양한 순간에서 영감을 받은 26SS UNIQLO:C 컬렉션은 부드럽고 편안한 소재에 세련된 디자인을 접목시켜 우아한 움직임을 느낄 수 있는 아이템들로 구성됐다.
이번 컬렉션은 컬러와 소재의 조화가 돋보인다. 스카이 블루와 파우더 라일락 등의 소프트한 컬러는 경쾌한 계절감을 선보이며, 일관된 컬러 톤의 스타일링에 선명한 레드 니트웨어를 추가해 같은 실루엣에 색다른 컬러의 대비감을 느낄 수 있다.
부드러운 실루엣에 셔츠 스타일의 소매가 매력적인 코튼 볼륨 슬리브 원피스는 클립 벨트로 디테일을 완성했다. 새틴 셋업, 밀라노 립 니트, 레이온 소재의 니트 티셔츠 등 계절감이 느껴지는 소재가 적용된 아이템들로 보다 편안한 봄·여름 스타일을 연출할 수 있다.
액세서리 라인업 또한 확장됐다. 새롭게 선보인 선글라스는 자외선 차단율 99%의 UV400 렌즈가 적용됐으며, 기능성과 디자인의 조화가 특징이다. 이외에도 레트로 감성의 스니커즈와 고급스러운 덱슈즈는 세련되면서도 활용성이 높은 완성도로, 남녀 모두 착용할 수 있다. 가벼우면서도 활용도 높은 드로스트링백도 처음으로 공개된다.
26SS UNIQLO : C 컬렉션은 전국 유니클로 매장 및 온라인 스토어에서 구입할 수 있으며, 매장별 판매 제품은 상이하다. 보다 자세한 내용은 유니클로 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
