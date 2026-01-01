‘테일러메이드’ 신제품 공개 이벤트… 300여 명 참석해 피팅 서비스 체험

골프의 기준을 높여온 테일러메이드가 2026년 신제품 공개를 기념해 지난 10일 서울 광진구 워커힐호텔에서 ‘2026 테일러메이드 언팩드 인비테이셔널’ 초청 이벤트를 진행했다. 이번 행사는 대한민국에서 테일러메이드의 2026년 신제품을 가장 먼저 만나볼 수 있는 공식 이벤트로 사전 예약한 소비자와 동반자를 포함해 총 300명이 참여했다. 지난달 26일 시작한 사전 예약은 4시간 만에 조기 마감돼 뜨거운 관심을 입증했다.
이날 행사에서는 한정 인원을 대상으로 2026년 신제품 피팅 체험 프로그램이 운영됐다. 테일러메이드 공식 마스터 피터들이 직접 팀 테일러메이드 선수들과 동일한 수준의 전문 피팅 서비스를 제공해 큰 인기를 끌었다. 방문객은 또 자유 시타를 통해 테일러메이드의 2026년 신제품을 직접 경험했다.
이번 행사는 빛의 시어터 특유의 대형 디지털 전시 환경을 활용한 몰입형 미디어아트와 입체적인 영상 연출을 통해 테일러메이드의 브랜드 메시지를 시각적으로 구현해 큰 관심을 끌었다. 또한 참가자 3명에게 추첨을 통해 2026년 신제품 드라이버를 증정하는 이벤트도 마련돼 즐거움을 선사했다.
테일러메이드 관계자는 “해가 거듭될수록 신제품 론칭 행사에 대한 관심이 뜨거워지고 있어 흥미롭고 유익한 경험을 드리기 위해 열심히 준비했다. 2026년 테일러메이드의 혁신과 철학을 공감한 소비자들의 큰 호응에 감사드린다”라고 전했다. 테일러메이드 브랜드 소개
테일러메이드는 1979년 설립 이후 골프 산업계에서 기술적 혁신을 주도해 왔다.
테일러메이드의 카본우드, 아이언, 퍼터는 전 세계 유수의 골프 대회에서 승리의 주역이 돼왔다. 테일러메이드는 제품에 대한 ‘혁신’과 ‘신뢰감’을 위해 쉼 없이 노력해왔다. 이 가치들은 47년 전과 변함없이 많은 골퍼의 레벨과 무관하게 가능성을 열어주는 제품들을 제공해 오늘날에도 많은 선택을 받고 있다.
댓글 0