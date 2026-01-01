귀농귀촌인 원스톱 지원사업 추진

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
귀농귀촌도시 부문 / 전남 고흥군 / 귀농귀촌 1번지 고흥 ★★★★
전남 고흥군의 귀농귀촌 1번지 고흥이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 귀농귀촌도시 부문에서 수상했다. 8년 연속이다.
고흥군은 ‘2030 고흥 인구 10만 달성’을 목표로 ‘귀농어·귀촌인 유치 중장기 추진계획’을 수립해 인구 감소, 고령화 심화 문제에 적극 대응하고 신규 인구 유입과 이탈 방지를 위한 단계별·유형별 원스톱 지원사업을 체계적으로 추진하고 있다. 귀농귀촌 희망자를 대상으로 △농촌문화체험 팜투어 △고흥 귀농귀촌행복학교 귀농·귀어 교육 △기숙형 귀농어·귀촌 복합교육 인프라 구축 △전남(농촌)에서 살아보기 △귀농귀촌 농업배움터 운영 등 다양한 체험·교육 프로그램을 운영하고 있으며 도시민 (예비)귀농어·귀촌인의 임시 체류 공간인 ‘귀농인의 집’ 19곳을 운영하고 있다.
특히 고흥군은 귀농귀촌 실행(정착) 단계부터 △귀농어 창업 및 주택구입 융자 지원 △농가주택 수리비 지원 △귀향청년 주택수리비 지원 △귀농귀촌인 삶터 기반 지원 △귀향청년(부부) 정착장려금 및 가업승계 지원 등 안정적이고 성공적인 정착을 위한 다양한 지원사업을 추진하고 있다. 이와 함께 △도시민 대상 찾아가는 귀농어·귀촌 설명회(2025년 17회) △귀농어·귀촌박람회 및 축제 참가(2025년 11회) 등을 통해 홍보를 다각화하고 귀농귀촌 이후 안정적인 생활 유지를 위해 사후관리 전담 모니터링 요원을 배치하는 등 차별화된 관리 체계를 운영하고 있다.
