디지털트윈, AI 기반 예측정비 적용

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
한국서부발전㈜(이하 서부발전)이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 디지털 AI 품질 부문에서 수상했다.
올해 창립 25주년을 맞은 서부발전은 대표 에너지 공기업으로 국내 발전설비용량의 6.5%에 해당하는 1만18㎿의 설비를 보유하고 있다. 태안에 위치한 본사를 비롯해 태안, 서인천, 평택, 군산, 김포 5개 사업소가 있으며 대한민국의 전력산업에 크게 기여하고 있다.
서부발전은 디지털 전환을 품질 경영의 핵심축으로 삼아 ‘WISE 예측진단센터’를 중심으로 구축한 지능형 빅데이터 플랫폼에 디지털트윈·AI 기반 예측 정비 기술을 적용해 발전 효율과 안전성을 동시에 향상시켰으며 현재까지 86개 기관과 협력해 71건의 디지털트윈 솔루션을 개발·실증했다. 특히 전력그룹사 최초로 생성형 AI인 ‘WP-GPT’를 개발해 서비스함으로써 직원들의 업무 부담을 대폭 줄였다. 아울러 품질 분야에서는 10년 연속 ‘품질경쟁력우수기업’에 선정돼 품질 경영의 우수성을 인증받고 있으며 ‘Q-novation ZD4.0’의 품질 슬로건 아래 디지털 EQMS(통합 품질정보 시스템)를 고도화해 발전소의 설계부터 건설, 운영, 보전에 이르는 전 주기 품질 데이터를 실시간으로 연결, 공유하고 있다.
또한 자체 개발한 ‘KOWEPO 품질경영지수’를 전사 품질 활동의 기준으로 삼아 체계적으로 관리해 145개 품질분임조가 개선 활동을 지속적으로 전개한 결과 2025년 국가품질경영대회에서 금상 6개, 동상 1개 수상으로 창사 이래 최고의 성적을 달성하는 쾌거를 이뤘다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
