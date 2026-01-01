K-SHIFT로 평생직업교육 체계 구축

대학(직업교육) 한국폴리텍대학
한국폴리텍대학이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(직업교육) 부문에서 수상했다.
1968년 설립 이후 반세기 넘게 대한민국 산업 성장의 현장에서 약 330만 동문을 배출한 한국폴리텍대는 전국 40여 개 캠퍼스, 255개 학과, 10개의 교육과정을 기반으로 청년·여성·중장년을 아우르는 전 생애 직업교육 체계를 구축하며 국가 산업 경쟁력의 토대를 다져왔다. 특히 한국폴리텍대는 K-SHIFT(Korea Skill-up for Humanity Innovation and Future Technology)를 중심으로 직업교육의 새로운 패러다임을 제시하고 있다.
K-SHIFT는 △AI·디지털 기반 교육 △모듈형·융합형 학습 구조 △유연한 입학·학습 경로 △산업 현장 중심 프로젝트를 핵심으로 하는 미래 산업 대응형 교육 모델로 K-직업기술교육 확산을 목표로 한다.
이와 함께 한국폴리텍대는 정부의 AI 확산 정책 기조에 발맞춰 AI 교육을 이론 중심이 아닌 현장에서 작동하는 기술로 구현하기 위해 피지컬 AI 인력 양성에 본격적으로 나서고 있다. 이를 위해 경기 성남, 충북 청주, 경남 창원, 전북 전주에 ‘피지컬 AI 실습실’을 조성해 △실제 제조 공정을 모사한 자동화 라인 △AI 기반 공정 제어 및 품질 분석 △로봇·센서·데이터 연계 실습 환경을 갖춘 산업 현장형 AI 교육 플랫폼으로 운영한다.
