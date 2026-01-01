청년 정책정보-심층 상담 ‘원스톱’

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
한국고용정보원의 온통청년이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 청년정책 정보 플랫폼 부문에서 수상했다.
청년정책 정보 플랫폼 부문 / 한국고용정보원 / 온통청년
한국고용정보원은 국가 고용 서비스의 선진화를 위해 설립된 공공기관으로 구직자의 취업 역량 강화, 일자리 매칭, 경력 개발 지원 등 국민의 일자리 내비게이션 역할을 수행하고 있다.
특히 한국고용정보원이 선보인 ‘온통청년’은 중앙부처와 지자체의 청년 정책 정보를 실시간으로 수집·관리하는 데이터 체계를 기반으로 정책 정보부터 심층 상담, 청년센터 안내까지 다양한 서비스를 원스톱으로 제공하는 통합 플랫폼이다. 지난해 2월 온통청년은 플랫폼 고도화를 통해 청년신문고, 챗봇 등 대국민 서비스를 전면 실시하며 정책 접근성과 편의성을 개선했다.
주요 성과로는 △개인별 조건(지역·연령·취업 상태 등)에 따른 맞춤형 검색 서비스 △공공·마이데이터를 연동한 정책 자가 진단 서비스 도입이 꼽힌다.
또한 △AI 기반 챗봇 상담 △유사 정책 비교 △정책 시행계획 정보 제공 등을 통해 청년들의 정책 체감도를 높였으며 청년의 목소리를 정책에 반영하는 △청년신문고 운영과 민간·연구 기관의 데이터 활용을 돕는 △청년정책 오픈 API 개방을 통해 소통과 공유의 가치를 실현했다.
이와 함께 온통청년은 자립준비청년, 고립·은둔 청년 등 취약계층 청년을 대상으로 심리·정서적 지지와 자립을 돕는 온오프라인 상담도 실시했다.
