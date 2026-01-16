본에스티스, 새해 VIP 초청행사 개최

본에스티스(VONESTIS)가 지난 4일 그랜드 하얏트 서울 그랜드 볼룸에서 새해맞이 ‘VIP 고객 초청행사’를 개최했다. 약 700여 명의 귀빈이 함께한 이번 행사는 “한 사람의 인생이 꽃 피울 수 있도록”이라는 브랜드 철학을 새해의 감동으로 전했다.
본에스티스는 생산·원료 개발을 담당하는 온톨로진바이오, 인체 안전성 및 효능을 연구하는 한국바이오임상연구센터(KBRC), 세포 리프로그래밍 기술 기반 엑소좀 개발 기업 엑소메틱스를 운영하며 혁신 성분과 제품 개발을 이어가고 있다.
오케스트라 연주로 시작된 무대에는 국민가수 이승철의 인사말이 더해져 품격을 높였다. 이어 모델 김용빈이 등장해 ‘What’s in my bag’ 코너로 일상 아이템과 함께 신제품을 소개하며 관객과 교감했다. 김용빈은 ‘새틴 글로우 립스틱’ 103호 듀이 시럽을 두고 “겨울철 거칠어진 입술을 부드럽게 감싸는 감촉이 특별하다”고 전했다. 해당 제품은 피부유래 줄기세포 배양액 기술을 적용해 보습력과 볼륨감을 강화한 것이 특징이다. 또 기획 단계부터 참여해 향을 선택한 셀룰라 핸드크림 ‘아로마 리추얼’도 현장에서 화제를 모았다.
자연주의 감성 브랜드 ‘본사랑’ 라인의 신제품 ‘엑소셀 인텐시브 리버스 마스크’ 역시 건조한 계절 피부 컨디션을 회복시키는 아이템으로 소개됐다. ‘보이는 라디오’ 사연 낭독과 감사 무대까지 이어진 행사는 기립 박수 속에 마무리됐다. 테이블 생화 장식과 꽃 포장 서비스는 브랜드 철학을 시각적으로 구현하며 따뜻한 여운을 남겼다.
본에스티스는 이번 행사를 통해 단순 프로모션을 넘어 고객과 진심으로 연결되는 경험을 제시했으며, 앞으로도 기술력 위에 감성을 더한 뷰티 솔루션으로 고객의 삶이 아름답게 피어날 수 있도록 여정을 이어갈 예정이다.
