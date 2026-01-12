뮤즈엠, ‘헬로키티X지수’ 콘텐츠 협업 프로젝트 공식 발표

팬들의 기대를 모아온 ‘HELLO KITTY × JISOO(헬로키티X지수)’ 프로젝트가 공개됐다.
글로벌 아티스트 IP를 콘텐츠, 굿즈, 라이선스로 확장하는 IP 자산화 기업 뮤즈엠은 SNS를 통해 공개되며 빠르게 확산되고 있는 ‘HELLO KITTY × JISOO’ 프로젝트를 공식 발표했다. 이번 프로젝트는 글로벌 팬들 사이에서 오랫동안 기대를 모아온 헬로키티와 지수의 상징적인 만남을 콘텐츠 협업 형태로 구현한 프로젝트다.
헬로키티X지수 프로젝트는 아티스트와 캐릭터의 아이덴티티가 자연스럽게 어우러지는 협업으로 기획됐다. 글로벌 아티스트 IP 기업 뮤즈엠은 이번 프로젝트를 통해 팬들이 기대해온 감성과 이미지를 중심으로 한 협업 콘텐츠와 상품을 선보인다. 프로젝트의 기획과 운영은 뮤즈엠이 담당하며, 협업의 성격과 메시지 역시 팬 경험에 초점을 맞춰 구성됐다.
이번 프로젝트에는 커머스 파트너로 CJ 온스타일과 크림(KREAM)이 참여한다. 글로벌 아티스트 IP 기업 뮤즈엠은 CJ 온스타일과 IP 기반 콘텐츠 커머스 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 향후 다양한 IP 기반 프로젝트를 함께 확장해 나갈 계획이다. 또한 팬덤 친화적인 채널을 통해 프로젝트에 대한 기대감을 자연스럽게 확산시키기 위해, 한정판 및 팬덤 반응이 빠르게 나타나는 플랫폼인 KREAM을 파트너로 선택했다.
뮤즈엠 김현호 대표는 “이번 프로젝트는 특정 사업 확장이나 상업적 관계를 강조하기보다는 팬들이 오랫동안 기다려온 상징적인 만남을 하나의 협업 프로젝트로 구현하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 IP의 본질과 팬 경험을 존중하는 방식으로 다양한 협업 프로젝트를 선보일 것”이라고 말했다.
