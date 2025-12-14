정용진, 성탄절 만찬서 밴스 美부통령 만났다…백악관 핵심과 회동

정용진 신세계그룹 회장이 12일(현지 시간) J.D. 밴스 미국 부통령이 주최한 성탄절 만찬에서 밴스 부통령을 만났다.
14일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 12일 미국 워싱턴 D.C.에 있는 밴스 부통령의 관저에서 열린 성탄절 만찬에 참석했다. 신세계그룹이 공개한 사진에서 정 회장은 밴스 부통령과 나란히 서 카메라를 응시했다.
이날 만찬에는 정 회장, 밴스 부통령 외에 하워드 러트닉 미국 상무장관, 피트 헤그세스 미국 국방장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 백악관 고위급 인사, 에릭 슈미트 전 구글 최고경영자(CEO), 시암 상카르 팔란티어 최고운영책임자 등 기업인들도 참석했다.
밴스 부통령이 설립한 록브리지네트워크 인사들도 참석했다. 정 회장은 록브리지네트워크 아시아 총괄 회장을 맡고 있다. 10월 싱크탱크 형태로 출범한 록브리지네트워크 코리아 이사이기도 하다. 신세계그룹은 정 회장이 그간 쌓아온 글로벌 네트워크가 신세계그룹의 성장과 한국 경제 발전에 도움이 될 수 있도록 고민할 것이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
