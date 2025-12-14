정용진, 성탄절 만찬서 밴스 美부통령 만났다…백악관 핵심과 회동

신세계그룹은 12일(현지시간) 정용진 회장이 미국 J.D. 밴스 미국 부통령 관저에서 열린 성탄절 만찬에 참석해 밴스 부통령과 하워드 러트닉 상무장관 등 인사들을 만났다고 밝혔다. 이날 행사에는 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등 백악관 고위급 인사들도 참석했다. (사진=신세계그룹 제공) 2025.12.14. 뉴시스

밴스 부통령이 설립한 록브리지네트워크 인사들도 참석했다. 정 회장은 록브리지네트워크 아시아 총괄 회장을 맡고 있다. 10월 싱크탱크 형태로 출범한 록브리지네트워크 코리아 이사이기도 하다. 신세계그룹은 정 회장이 그간 쌓아온 글로벌 네트워크가 신세계그룹의 성장과 한국 경제 발전에 도움이 될 수 있도록 고민할 것이라고 했다.