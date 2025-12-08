김범석 향하는 ‘집단소송’ 화살…쿠팡 美본사 집단소송 예고

쿠팡의 대규모 고객 정보 유출 사태과 관련해 미국 본사의 김범석 의장을 겨냥한 집단소송 움직임이 본격화하고 있다.
8일 업계에 따르면 법무법인 대륜은 미국 현지 로펌 SJKP와 함께 뉴욕 맨해튼에서 기자회견을 열고 쿠팡 Inc.를 상대로 징벌적 손해배상 소송을 제기할 예정이라고 밝혔다.
대륜 관계자는 “한국 시간으로 9일 새벽 구체적인 소송 계획을 공개할 것”이라며 “한국 법인(주식회사 쿠팡)을 실질적으로 지배하는 미국 본사(쿠팡 Inc.)에 제대로 된 책임을 묻겠다는 취지”라고 설명했다. ● ‘실질적 오너’ 김범석 겨냥한 국외 소송전 예고
쿠팡 Inc.는 한국 법인의 지분 100%를 소유한 미국 회사로서, 김범석 이사회 의장은 의결권 약 74%를 보유하고 있는 ‘실질적 오너’다. 이에 정치권에서도 ‘김범석 책임론’이 거세게 일고 있다.
여야는 지난 3일 국회 정무위원회 긴급 현안 질의에 불출석한 김 의장을 강하게 성토했다. 조국혁신당 신장식 의원은 “미국 국적과 상장사를 핑계로 국회의 부름을 피하는 김 의장을 고발해야 한다”고 주장했고, 국민의힘 강민국 의원은 “한국 인프라와 국민 정보로 돈을 벌면서 법적 책임은 회피하고 있다”고 비판했다.
당시 국회에 출석한 박대준 쿠팡 대표는 “김 의장의 귀국 여부는 알지 못한다”면서도 “한국 사업은 내 책임”이라며 오너 리스크 확산에 선을 그었다. 피해 보상에 대해서는 “적극 검토하겠다”고 답했다.
앞서 쿠팡은 지난달 29일 3370만여 개의 고객 계정 유출 사실을 인정했다. 유출 정보는 이름과 이메일, 배송지 주소록(성명·전화번호·주소·공동현관 출입번호), 일부 주문 정보 등이다. 경찰청은 현재까지 이를 악용한 2차 피해 사례는 확인되지 않았다고 밝혔으나, 개인정보보호위원회는 쿠팡 측에 유출 사실 재공지와 피해 예방 조치 안내를 명령하는 등 제재 수위를 높이고 있다.
