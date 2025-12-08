아소비, 한국프랜차이즈산업발전 유공 ‘5년 연속’ 수상

유치~초2 전문 교육원 아소비가 ‘2025 제26회 한국프랜차이즈산업발전 유공’에서 ‘한국프랜차이즈산업협회장상’을 수상했다고 8일 밝혔다. 이로써 아소비는 2021년부터 5년 연속 수상의 영예를 안았다.
‘한국프랜차이즈산업발전 유공’은 프랜차이즈 산업 발전에 이바지한 우수 기업을 발굴해 대국민 홍보 및 업계의 노고를 격려하기 위해 마련된 시상식이다. 산업통상자원부가 주최하고 농림축산식품부와 식품의약품안전처가 공동 개최하는 행사로, 대통령 및 국무총리 표창이 수여되는 국내 최고 권위의 프랜차이즈 분야 정부 포상이다.
아소비는 전국 약 2,000개 교육원을 운영하고 있는 교육 프랜차이즈 브랜드로, 특허받은 한글 교재와 개정 교육과정을 반영한 초등 교재를 기반으로 교육 시장을 선도하고 있다.
아소비교육 김정훈 상무는 “5년 연속 수상이라는 뜻깊은 성과를 이뤄 매우 기쁘다”며 “본사, 지사, 교육원 원장님들이 한 마음으로 노력해 주신 덕분”이라고 감사의 마음을 전했다.
한편, 아소비는 2023년 제24회 한국프랜차이즈산업발전 유공에서 국무총리 표창을 받으며, 정부 포상을 받은 교육 브랜드로 주목받은 바 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
