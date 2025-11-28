기술-금융 지원으로 협력사와 동반성장

LG에너지솔루션은 협력사의 경쟁력을 높이고 지속가능한 동반성장 체계를 확립하기 위해 노력하고 있다. 앞으로도 글로벌 경기 침체 등 경영 불확실성을 극복하고 글로벌 배터리 선도 업체로서 파트너사와의 협력을 강화해 나간다는 계획이다.
LG에너지솔루션은 운영 중이던 생산성 향상 및 품질 개선 지원 제도의 범위를 국내 파트너사에서 해외 파트너사까지 확대했다. 단기 과제를 통한 원가 경쟁력 확보는 물론 현지화 기반의 밸류체인(공급망) 구축, 신기술 발굴 지원 등 중장기 과제도 함께 수행하고 있다.
파트너사와의 상생을 위한 금융 지원도 아끼지 않고 있다. ‘동반성장 투자지원펀드’가 대표적인 제도다. LG에너지솔루션이 금융기관에 예치한 자금을 기초로 협력회사에 이자 혜택을 제공하는 대출펀드다. 2020년 1500억 원 규모로 조성됐다. 투자지원펀드를 통해 파트너사가 저리로 대출받을 수 있도록 지원하고 있다. 특히 설비 투자나 운영 비용의 경우 파트너사에 부담으로 작용할 수 있어 금융지원이 큰 도움이 된다는 평가를 받고 있다.
또 명절 전에는 정해진 지급 기일보다 조기에 대금을 지급해 명절을 앞두고 원자재 대금 결제, 상여금 지급 등 자금 수요가 일시적으로 몰리는 파트너사의 자금 유동성 확보에 도움을 주고 있다. 납품대금 연동제도 도입해 원자재 가격 인상으로 인한 부담을 파트너사와 나누고 있다.
그뿐만 아니라 협력사와의 공정한 거래 문화 확산에도 앞장서고 있다. 하도급 심의위원회를 구성해 계약 전후로 법 위반 사항이 없는지 자체적으로 내부 심의를 실시하고 있다. 나아가 자율분쟁 조정위원회를 만들어 파트너사와의 분쟁을 내부적으로 해결할 수 있는 기구를 마련했다.
교육, 인력 채용, 복리 후생 등 파트너사에 대한 폭넓은 지원도 진행하고 있다. 지난해 고용노동부가 주관하는 ‘대·중소기업 안전보건상생협력 사업’에 참여해 협력사들의 안전보건 역량 강화를 위한 다양한 활동을 진행했다. 협력회사 전용 온라인 채용관 운영, 협력회사 임직원 스마트 러닝 지원 등 다양한 인력 및 채용 지원을 시행했다.
