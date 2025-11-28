24년간 지역사회에 1470억 원 기부… 매달 무료 공연도

에쓰오일은 ‘햇살나눔’ 비전 아래 사회공헌 활동을 진행하고 있다. 특히 영웅, 환경, 지역사회, 소외 이웃 등 ‘4대 지킴이’ 캠페인 중심으로 24년 동안 1470억 원을 기부해 왔다. 에쓰오일은 이런 공적을 인정받아 2024년 사회복지의 날 대통령 표창을 수상했다.
에쓰오일은 정유사라는 본업과 연계한 사회공헌 프로그램을 운영하고 있다. 최근 14년간 4030개의 주유소와 복지시설을 연결해 51억 원을 후원한 ‘주유소 나눔 N 캠페인’, 10년째 이어온 저소득가정 난방유 지원사업인 ‘호프 투 유(油) 캠페인’ 등이 대표적이다.
에쓰오일은 문화예술을 통한 사회공헌에도 나섰다. 본사 사옥에서 매달 무료 문화예술 및 나눔 공연을 개최해 149차례에 걸쳐 지역 주민들에게 문화 향유 기회를 선사했다. 또 2009년부터 발달장애인으로 구성된 하트하트오케스트라를 후원하고 있다. 이러한 지원 결과 에쓰오일은 2020년부터 매년 문화예술후원 우수기업 인증을 받고 있다.
지역사회 상생에도 나섰다. 에쓰오일은 서울 마포구 본사 앞에 무료로 물과 차를 주는 구도일 카페를 운영하고 마포 관내의 저소득 가정을 후원하고 있다. 에쓰오일 본사 사옥에 게시한 글판은 지역 주민들에게 따뜻한 위로와 희망의 메시지를 전하는 통로이기도 하다.
에쓰오일은 다문화가정, 화상 피해자, 자립준비청년, 범죄 피해자 등 사회적 약자 지원에도 적극적이다. 에쓰오일은 사회복지공동모금회 주관 ‘희망 2025 나눔 캠페인’에 성금 20억 원을 전달했다. 에쓰오일이 22년 동안 공동모금회에 기부한 성금은 270억 원에 달한다.
에쓰오일 사회봉사단은 2007년 출범해 80여 개 프로그램을 진행 중이다. 에쓰오일 임직원들은 2008년부터 급여 우수리 나눔으로 담도폐쇄증 어린이 210명의 치료비를 지원했다. 에쓰오일 관계자는 “회사 핵심가치인 나눔을 실천하기 위해 올해도 봉사활동을 꾸준히 지원할 것”이라며 “에쓰오일은 지속적인 사회공헌 활동으로 어려운 이웃에게 힘이 되는 든든한 후원자가 되겠다”고 강조했다.
댓글 0