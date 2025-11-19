4인가구 만점도 탈락?…현금부자 몰린 ‘반래트’ 당첨가점 최저 70점

서울 서초구 반포동 ‘반포 래미안 트리니원’의 청약 당첨 가점이 최고 82점, 최저 70점으로 마감됐다. 4인 가족 기준 만점인 69점으로도 당첨이 불가능했던 것이다.
19일 한국부동산원 청약홈에 따르면 반포 래미안 트리니원의 전용면적 84㎡A형의 당첨 가점은 최고 82점, 최저 75점으로 집계됐다. 최고 당첨 가점이 청약 만점인 84점보다 2점 낮은 수준이다. 청약통장 만점이 나오려면 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이어야 한다.
다른 평형 역시 청약 가점이 높았다. 전용 84㎡B·C형 최고 가점이 79점이었고, 최저 점수는 각각 74점, 77점이었다. 전용 59㎡A·B형도 최고점이 79점, 최저점은 각각 73점, 72점에이었다. 전용 59㎡C·D형은 최고점 74점, 최저는 각각 71점과 70점이었다.
반포 래미안 트리니원은 10·15 부동산 대책에 따라 대출 규제가 강화되면서 최소 20억 원 이상 현금을 보유해야 당첨된 뒤 분양대금을 치를 수 있는 단지였다. 하지만 특별공급에서 276채 모집에 2만3861명, 1순위 청약에서 230채 모집에 5만4631명이 몰리며 큰 관심을 끌었다. 분양가 상한제가 적용되면서 인근 단지와 비교했을 때 최대 30억 원까지 시세 차익을 볼 수 있다는 기대감 때문으로 해석된다.
