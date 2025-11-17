경희대 디지털콘텐츠학과, ‘아트코리아랩 대학연계 아트&테크 창업 지원’ 사업 성과 전시

경희대학교 예술디자인대학 디지털콘텐츠학과 아트&테크놀로지 융합 전공은 문화체육관광부가 주최하고 (재)예술경영지원센터, 아트코리아랩이 주관하는 ‘2025 아트코리아랩 대학연계 아트&테크 창업 활성화 지원’ 사업에 선정되어, 예술 기반의 AI 융합 실무 창업 교육을 성공적으로 운영했다고 17일 밝혔다.
‘예술적 영감을 사업으로 : AI 아트테크 아카데미’ 사업의 책임을 맡은 디지털콘텐츠학과 김혜경 교수는 AI를 활용한 실무 중심의 아트테크 창업 교육을 시행했고, 예술, 기술, 비즈니스 등 각 분야별 전문가 멘토링을 통해 학생들의 창의적 아이디어를 실제 창업 아이템으로 발전시킬 수 있도록 했다.
김 교수는 “대학의 정규 교과과정에서는 예술 기반의 창업 교육을 접하기 어려웠는데, 이번 사업을 통해 아트테크에 특화된 실무 창업 교육을 하게 되어 학생들의 만족도가 매우 높았다“면서 ”학생들이 예술적 영감을 AI와 접목하여 다양한 창업 아이템을 발굴하고 비즈니스로 전환하는 데 실질적인 도움이 됐다”고 말했다.
이번 사업에서 최고상을 수상한 챕터팀 김태윤 학생(20학번)은 ”3년 전부터 구상하던 아이템을 이번 사업을 통해 실제 피칭과 시제품 제작까지 경험하게 됐으며, 실무 중심의 창업 강의와 전문가 1:1 멘토링이 많은 도움이 됐다. 막연했던 창업의 꿈이 현실로 한걸음 다가왔다“고 소감을 전했다.
한편, AI 아트테크 아카데미에서 선정된 5개 창업팀의 우수 성과물은 아트코리아랩 페스티벌, G-Star 2025, 콘텐츠 코리아 2025 등 국내 유수 박람회 및 페스티벌에 전시됐다.
