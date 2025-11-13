삼성, 사내교육에 ‘갤럭시 XR’ 도입… 가상현실서 토론-면담

이달부터 연간 2만명 교육에 활용
AI가 자체 분석, 개인별 피드백도
“차세대 XR 활용 콘텐츠도 개발”
삼성인력개발원은 삼성 계열사 임직원 교육에 삼성전자의 확장현실(XR) 기기인 ‘갤럭시 XR’을 도입했다고 12일 밝혔다. 갤럭시 XR은 삼성전자가 지난달 출시한 헤드셋 형태의 기기다. 갤럭시 XR을 쓰면 가상의 공간에서 정보를 탐색하거나 엔터테인먼트를 즐길 수 있다.
삼성은 이달부터 명상, 삼성 역사체험, 리더십, 외국어, 토론 등 5개 교육에 XR 기반 교육 콘텐츠를 활용했다. 예를 들어 갤럭시 XR을 쓰고 1938년 삼성의 ‘뿌리’인 삼성상회 창업 당시로 돌아갈 수 있다. 단순히 영상 및 사진 자료를 보는 데 그치지 않고 공간 안에서 주변을 360도 돌아보며 회사 내부를 탐방하는 등 상호 작용할 수 있다. 가상 공간에서 회의를 진행하며 교육생끼리 음성, 시선을 주고받을 수도 있다.
삼성은 또 갤럭시 XR과 인공지능(AI)을 결합해 교육 효율을 높였다고 설명했다. 학습자는 가상현실에서 AI 동료와 일대일 면담을 진행하거나 AI 사회자가 주재하는 찬반 토론에 참여할 수 있다. AI 외국인과 대화를 나누는 교육도 있다. 또 교육 후에는 AI가 자체 분석을 통해 개인별 피드백을 제공해준다. AI 아바타를 활용하는 만큼 반복 활용하는 데 제약이 없다는 게 장점이다.
삼성인력개발원은 앞으로 신입사원부터 고위 임원까지 연간 2만 명의 임직원 교육 전반에 갤럭시 XR을 활용할 계획이다. 삼성인력개발원 관계자는 “앞으로 교육·콘텐츠 전문가로 구성된 외부 자문단과 교육생들의 피드백을 반영해 AI 및 XR 관련 신규 콘텐츠를 발굴할 것”이라며 “삼성전자와도 협력해 앞으로 출시되는 차세대 XR 기기를 활용한 교육 콘텐츠도 개발하겠다”고 말했다.
