캄파리코리아, ‘글렌그란트 12년 셰리캐스크’ 첫 출시… 아시아 국가 한정판

아시아 한정 출시로 한국 시장 공략
캄파리코리아는 5일 ‘더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크’를 세계 최초로 국내에 출시한다고 밝혔다. 이 제품은 아시아 한정으로 선보이며, 셰리 캐스크 숙성 위스키를 선호하는 한국 소비자의 취향에 맞춰 특별히 개발됐다.
셰리 캐스크 숙성으로 깊고 풍부한 맛 구현
과일과 바닐라, 셰리 특유의 달콤함과 스파이스 향 결합
스코틀랜드 스페이사이드 전통과 장인정신이 만든 위스키
기존 ‘더 글렌그란트 12년’을 새롭게 해석한 이 위스키는 풍부한 과일 향과 부드러운 바닐라 풍미에 셰리 캐스크의 깊고 달콤한 맛과 스파이시한 향을 더해 독특하고 매력적인 맛을 낸다.
원액은 버번 오크통과 셰리 오크통에서 따로 숙성한 후, 퍼스트필 올로로소 셰리 캐스크(새로 만든 오크통에 처음으로 위스키를 숙성하는 것)에서 6~9개월 동안 마무리 숙성을 거쳐 완성된다. 퍼스트필 셰리 캐스크를 사용해 셰리 특유의 풍부한 향미가 농축된 것이 특징이다.
더 글렌그란트 브랜드는 스코틀랜드 스페이사이드 지역의 천혜 자연과 장인들의 정성이 어우러져 탄생한 위스키로, ‘위스키 이상의 예술’을 목표로 한다. 3만 평 규모의 빅토리안 가든에서 영감을 받아 사과, 배, 복숭아 등 신선한 과일 향이 브랜드의 상징이다.
캄파리코리아 관계자는 “더 글렌그란트 12년 셰리 캐스크는 한국과 아시아 시장의 섬세한 미각을 반영한 제품이다. 이번 전 세계 최초 출시는 한국 위스키 시장의 성숙함과 트렌드를 보여주는 의미 있는 행보다”라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
