골든블랑, LG트윈스 한국시리즈 우승축하주 선정… 화려한 ‘샴페인 세리머니’

LG트윈스, 2년 만에 정규시즌과 한국시리즈 통합우승 달성
3년 연속 한국시리즈 우승 축포주로 골든블랑 선정
금빛 메탈 페인팅과 온도에 따른 변색 라벨이 특징
국내 최초 프랑스 샴페인 협회 라이선스 취득한 K샴페인
샴페인 골든블랑은 3일 LG트윈스의 2025 프로야구 한국시리즈 우승 축하주로 3년 연속 선정됐다고 밝혔다. LG트윈스는 10월 31일 한화 이글스와 원정 경기에서 승리하며 2년 만에 정규시즌과 한국시리즈를 함께 제패하는 통합우승을 이뤘다. 우승 다음 날인 11월 1일 잠실야구장에서는 ‘한국시리즈 통합우승 세리머니 IN 잠실’이 진행됐고, 최고의 영예인 샴페인 세리머니가 진행됐다.
골든블랑은 지난달 1일에도 LG트윈스의 정규시즌 우승 샴페인으로 축포를 터뜨린 바 있다. 2023년부터 3년 연속 한국시리즈 우승 축포주로 선정되며 우승 축하 분위기를 함께하고 있다. 금빛 메탈 페인팅 패키지와, 최적의 온도에서 흰색의 앞 라벨에 있던 페가수스 뮤즈가 짙은 빨간색 ‘적토마’로 변하는 색깔 변화가 특징이다.
2021년 7월 출시된 골든블랑은 빈티지 샴페인부터 프렌치 스파클링까지 다양하게 구성돼 있다. 국내에서는 처음으로 프랑스 샴페인 협회 라이선스를 획득한 K브랜드 샴페인으로 평가받는다. 2023년 코리아와인챌린지에서 골드 메달을 수상하며 와인 전문가들의 맛과 품질을 인정받았다. 브랜드 소유사인 인터리커는 2023년부터 프로야구 한국시리즈 우승 구단에 ‘챔피언스’ 로고가 새겨진 우승 샴페인을 제작해 기증하는 특별 한정판도 선보이고 있다. 이는 일반 소비자가 구매할 수 없으며, 챔피언스 반지에 견줄 정도의 희소성 있는 기념품으로 알려져 있다.
김상국 인터리커 총괄운영책임은 “LG트윈스가 2년 만에 영광의 자리를 되찾은 순간에 골든블랑 샴페인이 함께 해서 뜻깊다. 앞으로도 모든 승리의 축하 자리에 K샴페인 골든블랑이 함께할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
한편, 골든블랑은 2024 한국프로축구 K리그1 우승팀 울산 현대 FC 우승 샴페인으로도 선정됐다. 또한 스포츠 브랜드 휠라(FILA)가 주최한 국내 최대 도심형 테니스 축제와 골프 대회 등 다양한 스포츠 마케팅 활동에도 활발히 참여 중이다.
