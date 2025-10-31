백악관 대변인부터 스캇까지 SNS서 구매 인증한 ‘메디힐’

트래비스 스캇, 올리브영 방문 및 메디힐 제품 쇼핑 목격담으로 화제
백악관 최연소 대변인 캐롤라인 레빗, 한국 스킨케어 SNS 직접 인증
최근 한국을 방문한 해외 셀럽들의 쇼핑 리스트에 글로벌 더마 코스메틱 브랜드 메디힐(MEDIHEAL)이 공통적으로 등장해 온라인상에서 화제를 모으고 있다.
지난 29일 첫 단독 내한 공연을 위해 서울을 방문한 글로벌 힙합 스타이자 프로듀서·패션 디자이너 트래비스 스캇(Travis Scott)이 올리브영 매장에서 포착됐다는 목격담이 SNS에서 빠르게 확산되고 있다. 트레비스 스캇은 당시 메디힐의 마스크팩 제품을 포함해 한국 브랜드 제품을 구매하고 있었다고 전해진다.
이어 백악관 대변인 캐롤라인 레빗(Caroline Leavitt)도 인스타그램 스토리를 통해 직접 구매한 한국 화장품들을 공개했다. 아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 위해 방한한 도널드 트럼프 미국 대통령을 수행하던 레빗 대변인은 한국에서 구매한 제품들을 ‘South Korea skincare finds’라는 문구와 함께 공유하며 K-뷰티 사랑을 드러냈다.
눈길을 끈 것은 메디힐의 대표 마스크팩, 에센셜 마스크 3종(콜라겐·티트리·비타)이다. 메디힐 마스크팩은 지금까지 누적 판매량 31억 장, 지구 14바퀴를 도는 놀라운 판매량을 기록하고 있다.
두 글로벌 셀럽의 쇼핑 리스트에 이름을 올린 메디힐은 2024년 올리브영 3,000여개의 입점 브랜드 중 매출 1위를 달성하며, 마스크팩뿐 아니라 토너패드, 세럼 제품을 중심으로 글로벌 시장에서의 입지를 확대하고 있다. 올리브영 토너패드 1위(2024 올리브영 어워즈, 마데카소사이드 흔적 패드 수상) 제품으로 알려진 ‘네모 패드’는 국내외 주요 뷰티 어워드에서 64관왕을 차지하며 제품력과 혁신성을 인정받고 있다.
메디힐 관계자는 “최근 미국에서 얼타뷰티, 타겟, 코스트코 등 주요 매장의 입점을 적극적으로 확대하며 글로벌 팬층이 빠르게 늘고 있다”라며 “앞으로도 미국을 포함한 글로벌 시장에서 경쟁력 강화를 위해 다양한 활동을 이어가겠다”라고 전했다.
