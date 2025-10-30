주니어 직원과의 정기 소통… 조직문화 개선

동양생명은 젊은 직원들의 목소리를 경영에 직접 반영하며 현장의 아이디어가 실질적 혁신으로 이어지는 구조를 마련하는 주니어 직원 중심의 소통 프로그램을 운영하고 있다.
성대규 동양생명 대표이사는 올해 7월 취임 직후 ‘주니어 보드’를 신설하고 젊은 직원들과 정기적으로 만나 소통하고 있다. 만 35세 이하 직원들로 구성된 혁신 협의체인 주니어 보드는 조직문화 개선, 업무 효율화, 신규 아이디어 발굴 등 다양한 주제를 다루며 대표이사에게 직접 제안할 수 있는 공식 소통 채널 중 하나로 운영된다.
성 대표는 매월 주니어 보드와 함께하는 ‘티 미팅’을 통해 직원들과 허심탄회하게 소통하는 자리를 이어가고 있다. 10여 명 내외 소규모로 진행되는 이 미팅은 업무 공간이 아닌 별도의 장소에서 열려 직원들이 자유롭고 편안하게 의견을 나눌 수 있다. 티 미팅에서는 회사 주요 현안은 물론 개인의 커리어 고민, 사내 제도 개선 아이디어까지 폭넓은 주제가 자유롭게 논의된다. 형식에 얽매이지 않은 대화는 대표이사와 직원 간의 수평적 소통을 가능케 하고 직원들이 변화와 혁신 과정에 주체적으로 참여할 수 있는 기반이 되고 있다는 평가다.
소통은 성과로 이어지고 있다. 최근 점심시간을 활용해 열린 ‘브라운 백 미팅’은 주니어 보드의 제안이 구체화한 대표적 사례다. 자발적 참여를 바탕으로 약 30명이 모여 실무와 직접 연결되는 주제를 공유하고 토론하는 자리로 사내 자율적인 학습 문화를 형성하며 임직원의 전문 역량을 강화하는 한편 직원 간 자유로운 소통 문화도 끌어내고 있다.
주니어 보드에 참여한 한 직원은 “대표이사와 직접 의견을 나눌 기회가 흔치 않은데 주니어 보드를 통해 회사가 직원의 목소리를 진지하게 경청한다는 점을 체감했다”며 “자유롭게 소통할 수 있는 기회가 확대되면서 조직 내 신뢰와 유대감이 한층 높아지고 있음을 느끼고 있으며 앞으로도 이러한 소통 기회가 지속해서 확대되기를 바란다”고 말했다.
동양생명은 앞으로도 주니어 보드를 중심으로 직원들이 자유롭게 의견을 나누고 다양한 아이디어를 경영에 직접 제안할 수 있는 열린 소통 문화를 정착시키고, 이를 회사 혁신과 성장의 원동력으로 삼을 계획이다. 또 조직 내 활발한 소통과 교류를 강화하고 임직원 모두가 변화와 혁신 과정에 주체적으로 참여하는 건강한 조직문화를 지속해서 만들어 나갈 방침이다.
댓글 0