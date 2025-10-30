GPT-4 기반 ‘투자 정보 전문’ AI 개발

인공지능(AI)을 활용한 신한투자증권의 자산관리 지원 서비스 ‘AI PB’는 기존의 프라이빗뱅킹(PB)에서 제공하던 투자 정보 서비스를 디지털화해 다양한 투자자가 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 쉽게 투자 정보에 접근할 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.
AI PB는 대화형 사용자 경험(UX)을 기반으로 투자자가 종목이나 테마에 대한 질문을 입력하면 실시간 시세, 등락 사유, 관련 뉴스, 유사 종목 정보 등을 종합해 제공한다. 기존에는 여러 경로를 통해 분산적으로 확인해야 했던 정보를 하나의 대화창 안에서 확인할 수 있도록 구성됐다.
서비스는 두 가지 주요 기능으로 나뉜다. 첫 번째는 실시간 투자 정보 챗봇이다. 종목 종합 분석, 시세 조회, 뉴스 선별, 등락 원인 해석, 자연어 기반 종목 검색 등의 기능을 통합 제공한다. 두 번째는 콘텐츠 큐레이션 피드 ‘오늘’로 고객이 보유한 종목이나 관심 테마와 관련된 뉴스, 공시, 이슈 등을 AI가 요약해 매일 피드 형태로 전달한다. 실시간 분석과 맞춤형 정보 큐레이션을 결합한 구조다.
이 서비스는 특히 고객이 직접 질문하지 않아도 주요 정보를 먼저 제공하는 기능에 초점을 두고 있다. 시장 정보가 많아졌지만 여전히 투자 판단에 유의미한 데이터를 선택하고 해석하는 과정은 쉽지 않다는 점에 착안했다. 이에 따라 AI PB는 고객의 관심도나 보유 종목 데이터를 바탕으로 투자 판단에 도움이 될 수 있는 정보를 우선 선별해 보여주는 구조로 설계됐다.
AI PB는 단순 크롤링이 아닌 검증된 데이터 기반으로 작동한다. 실시간 시세 및 종목 정보, 국내외 언론사와의 제휴를 통해 공급받는 콘텐츠를 중심으로 정보를 제공한다. 대화 품질과 응답 정밀도는 GPT-4 기반 생성형 AI 모델을 통해 구현됐으며 복잡한 투자 문제를 자연어로 설명하는 데 중점을 두고 있다.
또 서비스의 안정성과 신뢰성을 확보하기 위해 기술 인프라 역시 별도로 구축됐다. 회사 자체적으로 엔비디아의 고성능 그래픽처리장치(GPU)를 도입해 독립적인 머신러닝 환경을 마련했고 이를 통해 외부 클라우드 의존도를 줄이면서도 알고리즘 성능 유지와 품질 관리에 대응할 수 있는 구조를 마련한 상태다.
